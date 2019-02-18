«ملتقى الاستثمار السنوي» يبحث تحديات الأسواق العالمية وتوجّهات رؤوس الأموال

المصدر: دبي- البيان

تقام الدورة التاسعة من ملتقى الاستثمار السنوي في الفترة من 8-10 أبريل المقبل في مركز دبي التجاري العالمي، ومن المقرر أن تتضمن عدداً من ورش العمل حول مقومات الاستثمار الناجح، يقدمها نخبة من الخبراء والمتخصصين في الترويج الاستثماري.

وتهدف أولى ورش العمل التي تنظمها الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار بإدارة سارة روسيس كريم، رئيس قسم المبيعات العالمية في شركة إف دي آي انتليجانس إلى تسليط الضوء على آليات تحليل الأسواق، وتوجهات الاستثمار، بالإضافة إلى بحث أبرز التحديات والاتجاهات المتغيرة في مؤسسات وشركات ترويج الاستثمار، ومدى تنافسيتها في ضوء ازدياد أعداد وكالات ترويج الاستثمار على المستوى العالمي.

ويتطرق جون حنا مدير جي دي بي جلوبال خلال الورشة الثانية، إلى مفهوم المدن الذكية، وطرق إنشائها، وسبل توظيف التقنيات الرقمية اللازمة لإنشاء البنى التحتية لهذه المدن، من خلال مناقشة السياسات والبرامج التمكينية الخاصة ببناء المدن الذكية والتي تعد أحد التوجهات الاستثمارية التنافسية اليوم، إلى جانب بحث أفضل الممارسات التي ستضع مناطق المدن على الخريطة العالمية للتجارة والاستثمار، كما يناقش حنا البرامج الاقتصادية السبعة التي سيتعين على مناطق المدن الذكية تقديمها وكيفية تنفيذ استثماراتها.

وتسلط الورشة الثالثة التي تحمل عنوان «كيفية جذب الاستثمار الأجنبي المباشر من الخليج»، الضوء على فرص الاستثمار، وأفضل الممارسات حول اتجاهات الاستثمار الأجنبي المباشر، وفرص الاستثمار الخليجي في الخارج، وأفضل الممارسات حول كيفية التعرف على الشركات الخليجية والتعامل معها بنجاح، من خلال الاطلاع على النماذج التي تقدمها وكالات تشجيع الاستثمار المشاركة، بالإضافة إلى فهم ثقافة العمل وكيفية بناء علاقات مع صناع القرار.

ويقود الورشة هنري لوينداهل مؤسس شركة WAVTEQ والرئيس التنفيذي لها، إلى جانب عدد من خبراء الشركة وهم، رالف داجينهاردت، الرئيس التنفيذي لشركة أوروبا العربية، ونيسان عبدالقادر، أخصائي بالأسواق الناشئة، وكريس نايت، رئيس الشؤون التجارية ودانييل كالاهان، نائب الرئيس الأول لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.

وستتطرق ورشة العمل الرابعة إلى أثر تسارع معدل التغيير العالمي والتحديات التي تعيق قدرة الحفاظ على الميزة التنافسية. يدير الورشة دوغلاس فان دن بيرغي نائب رئيس وكالة كونواي تحت عنوان «مستقبل ترويج الاستثمار في عصر من الاضطراب» وسيقام ملتقى الاستثمار السنوي هذا العام تحت شعار «خارطة مستقبل الاستثمار الأجنبي المباشر: إثراء الاقتصادات العالمية من خلال العولمة الرقمية».