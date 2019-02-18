«اتصالات» مستعدة لتقديم خدمات الجيل الخامس لعملائها

المصدر: دبي- أشرف رفيق

أكد مسؤول في «اتصالات» أن الشركة مستعدة لتوفير خدمات الجيل الخامس لجميع عملائها حالياً.

وقال سعيد الزرعوني نائب رئيس أول شبكة الهاتف المتحرك في اتصالات في تصريحات لصحيفة «تايمز»، إنه مع استمرار الاستثمار في التقنيات والابتكارات الحديثة في شبكات الاتصال، فإن شركة اتصالات بات بإمكانها توفير خدمات الجيل الخامس لجميع الهواتف النقالة والثابتة خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأضاف الزرعوني أن استراتيجية الإدارة لدى الشركة تؤكد على الابتكار وقيادة المستقبل الرقمي لتمكين المجتمعات من قيادة الاستثمار في فنون التقنية الحديثة في الشبكات.

وخصصت شركة اتصالات 3.6 مليارات درهم في العام الماضي لمواصلة الاستثمار في تحديث شبكات الاتصال الزجاجية والهاتف النقال وتطوير البنية التحتية من خلال الاستثمار في التقنيات المستقبلية مثل إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والآلات الذكية.

وشدد الزرعوني على أن تقنية الجيل الخامس ستغير حياة الناس في الإمارات، حيث سيكون بإمكان العملاء الحصول عن طريق تقنية الجيل الخامس على سرعة تصل الى 4.5 جيجا بايت في الثانية، بينما أعلى سرعة ممكنة 700 ميجا بايت في الثانية. ويمكن للشبكة الآن أن توفر سرعات أعلى في نقل المعلومات والاتصال مع تزايد السرعات.

من جانبه، قال رشيد العمري خبير استراتيجيات حلول الأعمال في شركة «في ام وير» إن تقنية الجيل الخامس ستغير قواعد اللعبة في قطاع الاتصالات في الإمارات، حيث إن قدراتها وسرعاتها غير مسبوقة. ولدى تقنية الجيل الخامس قدرة على رفع مرور المعلومات في الشبكات بمقدار ألف ضعف، مقارنة بالجيل الرابع.

ويمكن لهذه التقنية نقل معلومات أكبر بمقدار 10 جيجابايت في الثانية والسماح باتصال عدد أكبر بمائة ضعف من الأجهزة في نفس الوقت مقارنة بتقنية الجيل الرابع. وستساهم تلك التقنية أيضا في تعزيز الاتصالات في جميع المجالات مثل التعليم والرعاية الصحية والتصنيع.

وأكد سانميت سينغ كوشهار مدير عام اتش ام دي جلوبال للشرق الأوسط إن سوق الهاتف النقال في المنطقة ينمو بسرعة بفعل الابتكار التقني وتزايد استخدام الهاتف الذكي وانتشار استخدام شبكة الإنترنت.