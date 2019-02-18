«كونتيننتال» تنطلق بخطّة توسّع في الشرق الأوسط خلال 2019

المصدر: دبي- البيان

أعلنت «كونتيننتال» افتتاح أول مكتب لها في جدة بالسعودية، ما يشير إلى أن 2019 ستكون سنة مميّزة للشركة الألمانية للإطارات والتقنيات والصناعات المغذّية للسيارات. يأتي ذلك كونه جزءاً من جهود كونتيننتال الرامية إلى توسعة نطاق تواجدها في الشرق الأوسط وتعزيز حضورها الإقليمي أكثر.

جاء الإعلان خلال فعالية أقيمت مؤخرّاً بدبي بحضور نيكولاي سيتزر، عضو مجلس إدارة ورئيس قسم الإطارات في شركة كونتيننتال العالمية، وجون أندر غارسيا، المدير الإقليمي لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط في كونتيننتال.

وقال جون أندر غارسيا، المدير الإقليمي لشركة «كونتيننتال» في أفريقيا والشرق الأوسط: يشكّل افتتاح المكتب الجديد في جدة خطوة أساسية هامّة للعلامة التجارية ليس فقط في السعودية بل في كامل أنحاء الشرق الأوسط. ونحن نعتبر أن هذه الشراكة الجديدة ستسمح لكلينا بتعزيز العلاقات التي تربطنا مع السوق السعودي وزيادة النمو فيه، إضافة إلى باقي أنحاء المنطقة.

كما احتفلت كونتيننتال بتدشين مستودعاتها الأولى في منطقة جبل علي بدبي. وستكون هذه المنشأة الجديدة مركزاً رئيسياً يربط المصانع في أوروبا، أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية مع شركاء توزيع العلامة التجارية في الشرق الأوسط.

وقال غارسيا: برهنت المنطقة على أنها سوق رئيسي لدى كونتيننتال منذ إنشاء المكتب الإقليمي التمثيلي للعلامة التجارية في العام 2009.

كما ستشهد سنة 2019 وصول منصّة كونتيننتال الرقمية الجديدة لمراقبة الإطارات والمعروفة باسم ContiConnect إلى المنطقة. وجرى تصميم المنصّة خصّيصاً للمركبات التجارية، وهي تساعد الأساطيل على تعزيز مستويات الكفاءة وترسل تحذيرات في حال اختلف مستوى ضغط هواء الإطار عن القيمة المحدَّدة له.

كما شهدت بداية 2019 على تعزيز كونتيننتال لالتزامها تجاه المجتمعات التي تعمل فيها حيث قامت بإطلاق حملة على مستوى الإمارات منحت من خلالها 88 طفلاً فرصة مرافقة أبرز لاعبي كرة القدم في آسيا إلى الملاعب بشكل رسمي خلال مباريات كأس آسيا- الإمارات 2019 .