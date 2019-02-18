«بيت.كوم» يطلق منصة تقييم مبتكرة عبر الفيديو

المصدر: دبي - البيان

أعلن بيت.كوم، أكبر موقع للوظائف في الشرق الأوسط، إطلاق «ايفاليوفاي»، منصة التقييم المبتكرة عبر الفيديو. فمن خلال هذه المنصة، يمكن للشركات الآن في جميع أنحاء العالم تنفيذ العمليات المختلفة لعملية التوظيف بكل سهولة، واختيار المرشحين من خلال اعتماد تقييمات مصممة حسب الطلب عن طريق الفيديو، فضلاً عن تقليل الوقت والتكلفة التي تتطلبها عملية التوظيف.

وبدلاً من إجراء مقابلات شخصية مع المرشحين في أماكن مخصصة لمقابلات العمل، أو إجراء مكالمات هاتفية، أو غيرها من الطرق التقليدية، فإنّ الشركات التي تبحث عن موظفين جدد، لديها خيار تقييمهم عبر الفيديو عن طريق منصة ايفاليوفاي.

حيث تقوم هذه المنصة الجديدة بإرسال التقييمات إلى عدد كبير من المرشحين، إذ يتم تتبُّعها تلقائياً ويقوم أكثر من مسؤول عن تقييم بتصحيحها. وعند الانتهاء من التقييم، يتمّ إصدار تقارير بنتائج المرشحين تلقائياً، استناداً إلى معايير التوظيف التي حدّدتها الشركة، ومن ثمّ يستخدم أصحاب العمل هذه التقارير لتحديد وفهم الإمكانات الحقيقية للمرشحين. وتستخدم أكثر من 40 ألف شركة موقع بيت.كوم حالياً للبحث ضمن قاعدة بيانات تضم أكثر من 35 مليون باحث عن عمل.