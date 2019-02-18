صندوق «إس تي في» يقود جولات استثمارية بقيمة إجمالية 250 مليون دولار

المصدر: دبي- البيان

نجح صندوق إس تي في، أكبر صندوق استثماري متخصص في رأس المال الجريء في المنطقة، العام الماضي، في قيادة جولات استثمارية بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 250 مليون دولار، تُمثّل نحو 30% من حجم استثمارات رأس المال الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا والمُقدّرة بـ893 مليون دولار.

ووصل حجم الاستثمارات المباشرة للصندوق بعد عام على انطلاقه إلى نحو 100 مليون دولار، ما يجعله من أكبر الجهات الاستثمارية في مجال رأس المال الجريء المتنامي في المنطقة، ومن أبرز الداعمين لاكتشاف وتشجيع الشركات التي تُحدِثُ علامة فارقة في ريادة الأعمال وتحظى بفرص واعدة للنمو في قطاع التكنولوجيا والتقنيات الحديثة.

وقام الصندوق منذ بدء عملياته مطلع العام الماضي بدراسة وتقييم أكثر من 500 فرصة استثمارية في قطاعات مختلفة، وأسّس محفظة استثمارية تضمّ مجموعة من أهم الشركات التقنية الصاعدة في مجال الإعلام الرقمي والخدمات الطبية الرقمية ومنصات الاتصال السحابي وحجز السيارات، وعلى رأسها شركة «كريم»، أكبر شركة متخصصة في خدمة حجز السيارات عبر التطبيقات الذكية في منطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا. حيث قاد الصندوق أكبر جولة استثمارية في قطاع رأس المال الجريء في المنطقة العام الماضي والبالغة 200 مليون دولار.