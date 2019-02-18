الإمارات للاتصالات المتكاملة تعين رئيساً تنفيذياً للمعلومات

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة تعيين بيتر لارنهولت في منصب الرئيس التنفيذي للمعلومات، تماشياً مع استراتيجياتها الهادفة إلى تعزيز نمو عملياتها وترسيخ مكانتها كشركة متخصصة في حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتكاملة.

وقال عثمان سلطان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: استقطاب الكفاءات والمهارات ذات الخبرات العالمية يعد إحدى الركائز الأساسية لشركات الاتصال في رحلتها نحو مواكبة المتطلبات المستقبلية. ويسعدنا انضمام لارنهولت إلى فريق عمل الشركة، حيث ستساهم خبرته في منحنا رؤىً جديدة من شأنها تعزيز نمو عملياتنا خلال المرحلة القادمة ولا سيما أن حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باتت بمثابة الأساس الذي ترتكز عليه المؤسسات في العصر الرقمي.