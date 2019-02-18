«بروبرتي فايندر»: ارتفاع جاذبية عقارات دبي

المصدر: دبي- أشرف رفيق

قالت شركة بروبرتي فايندر للاستشارات العقارية: إن عقارات دبي مارينا كانت الأكثر جاذبية للمستثمرين خلال العام الماضي.

وقال تقرير المجموعة العقارية الاستشارية: إن منطقة دبي مارينا شهدت ضعف عدد الباحثين عن العقارات في أي منطقة أخرى بدبي، بينما احتلت منطقة داون تاون دبي المركز الثاني من حيث عدد الباحثين عن عقارات.

وجاءت مناطق نخلة جميرا والمرابع العربية وجميرا فيليج سيركل في المراكز الثلاثة التالية. وفي النصف الثاني من العام الماضي، لم تتغير المراكز الأربعة الأولى للمناطق الجذابة للباحثين عن العقارات في دبي، لكن منطقة جميرا فيليج سيركل تراجعت 4 نقاط، ليحل مكانها أبراج بحيرات جميرا.

وقال لقمان حاجي المدير التجاري لبروبرتي فايندر: إن تصحيح الأسعار في سوق العقارات بدبي في الوقت الحالي أسهم في ارتفاع كبير في مستوى الجاذبية وإتاحة خيارات لا حدود لها أمام المستثمرين.

وبالنسبة للمستأجرين فإن أعلى طلب في العام الماضي كان على دبي مارينا أيضاً، وداون تاون دبي ونخلة جميرا ومنطقة جميرا والبرشاء. وفي النصف الثاني من العام ارتفعت البرشاء إلى الترتيب الرابع، بينما احتل الخليج التجاري المركز الخامس من حيث الجاذبية للباحثين عن عقارات للإيجار.