خبراء: «إكسبو 2020» ينشّط سياحة رجال الأعمال

المصدر: دبي- البيان

قال مسؤول في مجموعة عقارية، إن معرض إكسبو 2020، سينشّط سياحة رجال الأعمال في دبي.

وأوضح ستيوارت إثرينجتون رئيس إدارة أصول الضيافة في مجموعة عقارية بدبي، على هامش قمة الاستثمارات الفندقية في الخليج والمحيط الهندي، أن معرض إكسبو من المتوقع أن يجذب سائحين من رجال الأعمال. وأوضح أن أهمية دبي كمركز للترفيه ترتفع وتزداد، وبالتالي فإن المعرض سيضيف إلى ذلك جاذبية لرجال الأعمال الساعين إلى الترفيه.

وحول المخاوف بأن السياحة ستتراجع بعد انتهاء معرض إكسبو بسبب ارتفاع المعروض من الفنادق، قال إثرينجتون، إن إكسبو لن يكون له تأثير سلبي على سوق السياحة بعد انتهاء المعرض، مشيراً إلى أن مدينة ميلان الإيطالية لم تشهد تغيرات كبيرة في السياحة قبل وبعد معرض إكسبو، وبالتالي لا يتوقع أن يكون له تأثير كبير أيضاً في حالة دبي.

وقال إيان كارتر رئيس شركة هيلتون للتطوير والتصميم والبناء، إن السياح سيواصلون التدفق على دبي عقب انتهاء المعرض، المتوقع أن يجذب نحو 25 مليون سائح.