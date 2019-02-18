«سي إم أس - 1» يمنح رؤية كهروبصرية شاملة

المصدر: أبوظبي ـ البيان

شهد «آيدكس» عرض نظام «سي إم أس-1» وهو نظام كهروبصري ذو أجهزة استشعار متعددة، تم تطويره ليكون عين القائد على الموقع، حيث يتم تثبيت جميع أجهزة الاستشعار البصرية على منصة متحركة دوارة يمكن التحكم بدرجة ميلانها لتمكن القائد من رؤية تضاريس المنطقة المحيطة بوضوح.

ويضمن النظام وجود مجموعة متكاملة من أجهزة الاستشعار في هذا النظام، قدرته على الرؤية في كل الظروف الجوية ومختلف درجات الإضاءة، إذ يحتوي على ثلاثة أنواع من أجهزة الاستشعار - الرؤية الليلية والنهارية ومقدر المسافات الليزري.

وتتوفر الرؤية النهارية من خلال كاميرا تكبير بالألوان أو بالأبيض والأسود، أما الرؤية الليلية فتوفرها كاميرا حرارية مبردة، ويمكن تقدير المسافات من خلال جهاز ليزري آمن على العين. وصنع النظام من هيكل مضاد للذبذبات ومقاوم لجميع الظروف الجوية، كما أنه محمي بالكامل بواسطة درع «أرموكس» الذي يحافظ عليه من الضرر الناتج عن الضربات غير المباشرة.