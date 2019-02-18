«العمانية لإنتاج الذخائر» ترفع إنتاجها لـ 350 مليون ذخيرة سنوياً

المصدر: أبوظبي ــ رامي سميح

قال إبراهيم على محمد البلوشي، المدير العام للشركة العمانية لإنتاج الذخائر، إن معرض الدفاع الدولي «آيدكس» حدث ضخم بارز يضم مجموعة كبيرة من الشركات والمؤسسات المتخصصة في الصناعات العسكرية.وأضاف البلوشي في تصريحات لـ«البيان الاقتصادي» على هامش فعاليات المعرض أمس، إن هذه هي أول مشاركة رسمية للشركة العمانية لإنتاج الذخائر في معرض «آيدكس» حيث تعتزم الشركة من خلال هذه المشاركة للتوقيع على بعض الاتفاقات مع الشركات العالمية في أعمال التزويد والإسناد الفني والتجاري والاستشارات الفنية المختلفة.

وأوضح البلوشي أن الشركة تأسست باستثمار مباشر من صناديق تقاعد الأجهزة العسكرية والأمنية بسلطنة عمان، ويقدر رأس مالها بحوالي 200 مليون دولار، وهو المشروع الأول من نوعه في السلطنة ونواة للصناعات العسكرية المستقبلية.

وبين أن الشركة تعمل في مجال صناعة الذخائر في المنطقة، حيث تنتج ذخائر الأسلحة الخفيفة عيار 5.56 ملم و7.62 ملم و9 ملم، وتصل قدرتها الإنتاجية إلى 750 ألف ذخيرة يومياً ونحو 250 مليون ذخيرة سنوياً.