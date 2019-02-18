المصدر: أبوظبي ــ صبري صقر

أكد اللواء الدكتور محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي بمصر لـ «البيان» أن وزارة الإنتاج الحربي المصرية تستعرض منتجاتها من المعدات الدفاعية التي تقوم بتصنيعها شركات الإنتاج الحربي.

وأوضح أن الجناح المصري يعرض المدرعتين ST100 وS t500، وهما أحدث ما أنتجته مصانع الإنتاج الحربي المصرية، وتعرضان أول مرة في معرض دولي عسكري خارج مصر. كما تستعرض الوزارة الدبابة M1-A1 ودبابة النجدة M 88 A2 (هرقل)، من إنتاج مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي).

أكد اللواء المهندس ضياء محمد عبدالفتاح، رئيس قطاع التسويق بالهيئة العربية للتصنيع - في تصريحات خاصة لـ البيان - أن وزارة الإنتاج الحربي تشارك للمرة الثانية على التوالي بالمعرض؛ حيث شاركت الوزارة في معرض الدفاع الدولي آيدكس2017.