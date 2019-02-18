جناح السودان يستعرض 124 منتجاً حربياً في دورة 2019

المصدر: أبوظبي - صبري صقر

أكد علي عثمان محمود مدير التعاون الخارجي والمتحدث الرسمي باسم هيئة التصنيع الحربي السوداني لـ "البيان" أن جناح دولة السودان يستعرض 124 منتجاً خلال معرض آيدكس 2019، تشمل الدروع والأسلحة والذخائر والإلكترونيات والمهمات العسكرية والقوارب البحرية والخدمات.

وأوضح أن السودان يشارك بوفد كبير يقوده وزير الدفاع السوداني الفريق أول عوض محمد أحمد ابنعوف وأنها المشاركة الرابعة على التوالي لبلاده.

وأضاف إن هيئة التصنيع الحربي السودانية سوف تدشن اليوم منتجات جديدة،في تطور لافت لمنتجاتها الدفاعية كثمرة لتطور المعارف بالهيئة والاستفادة من مشاركاتها السابقة في معرض آيدكس.

وأشار إلى أن المنتجات الدفاعية السودانية متاحة الآن للعملاء والاستخدام بعد إجراء التجارب الميدانية الناجحة عليها.

وأضاف إن المنتجات الجديدة تشمل قاذف الصواريخ TAKA Y4 89مم متعدد الفوهات وهو قاذفة صواريخ متعددة الفوهات تصميم وإنتاج هيئة التصنيع الحربي السودانية كما يوجد قاذف صواريخ «TAKA- Y5» متعدد الفوهات عيار 129 ملم (عيار جديد).