«سند» تجمع بين الفهم العميق والخدمات المتكاملة في صناعة الطيران

المصدر: أبوظبي - البيان

تشارك شركة «سند لحلول الطيران» في آيدكس 2019، إيماناً بدورها في مساعدة عملائها على تمويل احتياجاتها من مخزونات قطع الغيار وخططهم للتوسع في أساطيلهم، مع المحافظة على ضبط التكاليف.

وتجمع «سند لحلول الطيران» المملوكة بالكامل من قبل «مبادلة للاستثمار»، بين الفهم العميق للقطاع المالي من جهة، والخدمات المتكاملة التي تتطلبها صناعة الطيران، وتشمل خدمات التصنيع والصيانة والإصلاح والعَمرة التي يوفرها شركاء إقليميون، وخدمات التدريب الفني، وأحدث وسائل إدارة المخزون.

وتقوم «سند لحلول الطيران»، التي تتخذ من زيوريخ في سويسرا مقراً لها، ولديها مكاتب في أبوظبي، بالاستفادة من نقاط القوة لديها المتمثلة بكلٍ من المكانة التي تتمتع بها الجهة المالكة، وهي «مبادلة»، وتفرُّد القطاع الذي تعمل فيه، وخبرتها الإقليمية، لتمكين عملائها من الحصول بشكل سريع على رأس مال مضمون على المدى الطويل، ما يعزز مرونة العمليات التشغيلية، ويدعم نمو شركات الطيران العسكري والتجاري والخاص.

دعم مالي

تقدم «سند لحلول الطيران» خدمات الدعم المالي لتمويل شراء قطع غيار المحركات ومكوناتها لشركات الطيران التجاري. وتعتمد الشركة في تقديم خدماتها المالية نهجاً يركز على النتائج، مستفيدة من شراكاتها مع شبكة الصيانة والإصلاح والعَمرة، ومصنعي المعدات الأصلية في أنحاء العالم.

وتُقدَّر قيمة الاستثمارات في قطاع الطيران العالمي في قطع غيار محركات الطائرات ومكوناتها بنحو 35 مليار دولار، مع توقُّع إضافة أكثر من 20 مليار دولار من قطع غيار المحركات الجديدة، لدعم النمو المتوقع في أساطيل الطائرات خلال العقد المقبل.

ومن خلال نهج «سند» المتكامل، تتمكن شركات الطيران من تحويل أصولها في المخزون إلى نقد، وخفض التكاليف، والحفاظ على رأس المال المستقبلي من خلال تمويل تكاليف كلٍ من مخزون قطع الغيار، ومخاطر انخفاض القيمة، والصيانة، والأداء التشغيلي إلى شبكة من الشركاء العالميين الموثوقين.