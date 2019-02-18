«إس آر تكنيكس» تخدم 500 شركة طيران

المصدر: أبوظبي ـ البيان

تشارك شركة «إس آر تكنيكس»، التي تتخذ من مطار زيورخ في سويسرا مقراً لها في معرض آيدكس وهي واحدة من الشركات العالمية المستقلة المزودة لحلول الصيانة والإصلاح والعَمرة لهياكل الطائرات ومحركاتها ومكوناتها.

وتستكمل هذه الحلول بخدمات الهندسة والتدريب الفني، ومركز متخصص لخدمات كبار الشخصيات. ومن خلال شراكتها الوثيقة مع سند لحلول الطيران، يحصل عملاء إس آر تكنيكس على مجموعة واسعة من حلول التمويل، تشمل البيع وإعادة التأجير وتمويل قطع الغيار.

وتقع المرافق الرئيسة لشركة «إس آر تكنيكس» في زيوريخ ومالطا، بدعم من شبكة واسعة لمحطات الخدمة المنتشرة في أوروبا، فضلاً عن مراكز الدعم اللوجستي في مطار هيثرو بلندن وزيوريخ. ومن خلال هذه الشبكة، تخدم الشركة أكثر من 500 شركة طيران، وشركات تأجير الطائرات، والشركات المصنعة للمعدات الأصلية، ومجموعة من الأفراد من أصحاب الثروات.

وتتخصص «إس آر تكنيكس» من خلال مرافقها ومنشآتها التي تمتد على مساحة تقارب 354670 متراً مربعاً، تشمل خمس حظائر للطائرات، في تقديم الخدمات والحلول التقنية لطائرات من طرازي «إيرباص» وبوينج، ومحركات CFM5 وPW4000