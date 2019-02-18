«ستراتا» ترتبط بشراكات مع كبار المصنعين

تمضي شركة ستراتا الإماراتية قُدماً في مسيرة تنمية منتجاتها، حيث أبرمت عقوداً تتجاوز قيمتها 5 مليارات دولار أمريكي، بما في ذلك عقود طلبيات جديدة لتصنيع مكونات متطورة مثل الجناح الأفقي لطائرة «إيرباص A320»، وتصنيع أضلاع الذيل الرأسية لطائرة «بوينج B787 دريملاينر».

وتمكنت الشركة من رفع قدراتها الإنتاجية لهياكل الطائرات إلى رقم قياسي بلغ 642 شحنة، ضمت أكثر من 9 آلاف و774 من قطع الطائرات بقيمة 500 مليون درهم، بالمقارنة مع 521 شحنة مكونة 9 آلاف و103 قطع في العام 2016.

وبادرت الشركة بالاستثمار في بناء سلسلة إمداد محلية في مجال صناعة الطيران في أبوظبي لدعم هذه المسيرة التنموية المتسارعة، انطلاقاً من حرصها على تحسين تنافسيتها على المستوى العالمي، حيث تتجاوز نسبة جهات التوريد التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها 50% من إجمالي عدد الموردين للشركة، والبالغ عددهم أكثر من 480 جهة.