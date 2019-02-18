«ايه ام اس» تعرض نظام «نافيستار» المطور

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أعلنت شركة «ايه ام اس» العالمية المختصة في تزويد الحكومات والمنظمات الإنسانية والتجارية المختلفة، بحلول مستدامة في مجال تنظيم البعثات والأساطيل، مشاركتها في معرض ومؤتمر الدفاع الدولي «آيدكس».

وتجدر الإشارة إلى أن هذه هي السنة الخامسة التي تشارك بها شركة «ايه ام اس» في آيدكس، وستكون أبرز فعاليات الشركة حفل توقيع اتفاقية مشروع مشترك ما بينها وما بين شركة بن هلال، غداً، بالإضافة إلى عرض نظام دفاع نافيستار «Maxxpro». المطور. وقال آندرو روبيرتسون، الرئيس التنفيذي للمجموعة إن معرض ومؤتمر «آيدكس» يمنح الشركة فرصة عظيمة لعرض خدماتها المميزة، ودعمها للقوات المسلحة الإماراتية.