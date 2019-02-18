نورثروب جرومان تبرز تكنولوجيتها المتنوعة

المصدر: دبي -البيان

تشارك شركة نورثروب جرومان المتخصصة عالمياً بمعرض ومؤتمر الدفاع الدولي، آيدكس 2019 أبوظبي عبر عرض مجموعة متنوعة من التكنولوجيا الدفاعية البرية والجوية والبحرية، بالإضافة إلى تقنياتها العسكرية والتجارية الخاصة بالأقمار الاصطناعية.

وقال المهندس وليد بن عبد المجيد أبو خالد، الرئيس التنفيذي لنورثروب جرومان الشرق الأوسط: «على مدى أكثر من أربعة عقود، بنت نورثروب جرومان شراكات استراتيجية في الشرق الأوسط لتدعم بذلك التنوع الاقتصادي، خاصة في مجال تكنولوجيا الأمن والدفاع، حيث نتطلع إلى إبراز خبراتنا الطويلة في تقديم المنتجات والحلول المبتكرة».