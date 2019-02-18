«هالكون» توظف الذكاء الاصطناعي لتقليل النفقات

المصدر: أبوظبي ـ رامي سميح

قال بدر ناصر الجابري، مدير أول سلسلة التوريد في «هالكون» الإماراتية، إن الشركة تعمل على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في جميع أعمالها من أجل تحقيق 4 أهداف رئيسة.

وأضاف الجابري، في تصريحات صحفية على هامش معرض الدفاع الدولي آيدكس 2019، إن الهدف الأول هو تقليل النفقات، والثاني هو الحصول على جودة أفضل، والثالث هو الإنجاز في فترة زمنية أقل، ورابعاً زيادة الإنتاجية.

وأوضح الجابري أن الشركة توظف أيضاً الإنسان الآلي «روبورتس» في غالبية أعمالها بما يساعدها على تقليل نسبة الأخطاء إلى صفر، فضلاً عن إنجاز كافة الأعمال من دون أي مشاكل وفي فترات زمنية قصيرة.