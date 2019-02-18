منتدى الأمن الغذائي «الروسي الإماراتي الأفريقي» ينطلق اليوم

المصدر: دبي - البيان

تنطلق اليوم في مركز دبي التجاري العالمي فعاليات الدورة الثانية من «منتدى الأمن الغذائي الروسي - الإماراتي - الأفريقي 2019»، الحدث الدولي الأول من نوعه، والذي يشكل منصة حوارية خلاقة تهدف إلى تحفيز التحول الذي يقوده قطاع الزراعة في تعزيز الأمن الغذائي العالمي، والارتقاء بالعلاقات التجارية وإغناء الثروة الزراعية والنهوض بمستوى الابتكار في هذا القطاع الحيوي.

يقام المنتدى برعاية وحضور معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة دولة للأمن الغذائي، ومشاركة كوكبة من الوزراء والقياديين وصناع القرار وممثلي الجهات الحكومية والخاصة من الإمارات وروسيا، وعدد من الدول الأفريقية وأبرزها أوغندا وكينيا وتونس وجنوب السودان، كما يحظى المنتدى بدورته لهذا العام بمشاركة متميزة من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، وعدد من الجهات الدولية ومراكز البحث العلمي المرتبطة بالزراعة والإنتاج.

وتلقي معالي المهيري الكلمة الافتتاحية للمنتدى، تليها كلمة سيرجي ليفين، نائب وزير الزراعة في روسيا الاتحادية، كما يتحدث في المنتدى ميشيل ويريكي كافابوسا، وزير دولة للتجارة والتعاون في أوغندا، ويشهد المنتدى سلسلة من الجلسات الحوارية رفيعة المستوى، والجلسات النقاشية الهادفة إلى تعزيز التعاون بين الأطراف الثلاثة المشاركة في المجال الزراعي والتجاري، كما يناقش المنتدى دور التقنيات الزراعية الحديثة في الارتقاء بالإنتاج الغذائي، وسبل تسهيل الوصول إلى أسواق جديدة مستدامة، بما يساهم في الارتقاء بالأمن الغذائي الدولي.