«مزيت» منتج جديد بمكونات طبيعية

المصدر: دبي - البيان

كشفت شركة «الكسيح» لتصنيع الأطعمة عن ابتكارها الجديد «مزيت»، في معرض «جلفود 2019». ويعدّ «مزيت» الابتكار الأوّل من نوعه في الأغذية، حيث تقدم «الكسيح» للمستهلكين منتجات عالية الجودة ضمن أعلى المستويات الصحية والمغذية لاعتمادها على مكونات طبيعية، إضافة لتقديمها حلولاً غذائية مريحة للمستهلك تشمل أطباقاً شرقية كالحمص الذي يأتي بنكهات مختلفة بدءاً من الطحينة التقليدية مروراً بالفلفل الحار وانتهاءً بالأعشاب، بالإضافة إلى أطباق أخرى فريدة من نوعها كـ: الفول المدمس، قلاية البندورة، والملوخية.

وقال خالد الكسيح، الرئيس التنفيذي لشركة الكسيح لتصنيع الأطعمة: «نفخر بالكشف عن ابتكارنا الجديد (مزيت) عبر هذه المنصة العالمية الكبيرة. إن تواجدنا في جلفود في غاية الأهمية بالنسبة لنا».