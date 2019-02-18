شركات عالمية تبحث عن مورّدين جدد

المصدر: دبي - البيان

بادرت شركات عالمية من خلال مشاركتها في المعرض بالبحث عن موردين جدد في المنطقة والدخول في شراكات لتوسعة نطاق انتشارها في منطقة الخليج وذلك انطلاقاً من بوابة دبي، وتأتي شركة «تي فالي»، علامة الشاي التابعة لشركة «دي دايت شيف إنديا»، من ضمن هذه الشركات الباحثة عن فرص للتوسع في المنطقة عبر المشاركة للمرة الأولى في المعرض.

وتركز «تي فالي» على عرض أنواع الشاي، والكشف عن أصناف الشاي المتنوعة للشركة، بما في ذلك الشاي الأخضر والشاي العشبي والشاي المثلج، وتقوم الشركة، التي تأسست مطلع عام 2018، بإنتاج أكثر من 12 نوعاً من الشاي، وتغطي منتجاتها أكثر من 120 مدينة في الهند.

وقال عابد رحمن رئيس العمليات في شركة «تي فالي»: «تمثل مشاركتنا في جلفود 2019، أحدث خطوة في خطة توسعاتنا الاستراتيجية، عبر منطقة الشرق الأوسط. وتشكل دبي، بفضل ما تتمتع به من مناطق حرة، ومنشآت معالجة عصرية ومتطورة، وبنية تحتية متقدمة للنقل والخدمات اللوجستية، مركزاً عالمياً لإعادة التصدير.

ونسعى من خلال مشاركتنا في المعرض، إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي توفرها الإمارات، والبحث عن موزعين جدد لتوسيع نطاق انتشار منتجاتها من الشاي.