«نستله» تعرض حلولاً جديدة لصناعة القهوة

المصدر: دبي - البيان

تتيح «نستله بروفيشنال الشرق الأوسط» خلال مشاركتها في المعرض» فرصة اكتشاف كيفية تحضيرها لأفضل فنجان من القهوة بشكل يلبي توجهات المستهلكين. وبخبرتها الممتدة على مدار 80 عاماً، تواصل علامة «نستله» إحداث نوعية في طرق تقديم وتحضير القهوة، حيث تطرح ماكينة «نسكافيه ميلانو» فائقة الأداء، ومكونات نسكافيه ميلانو، وحبّات القهوة الكاملة المحمصة وفقاً لأربع خلطات جديدة من الحبوب، والتدريب والدعم الفني.

وتوفر «نسكافيه» للزوار فرص تعلم مباشرة وخبرات تفاعلية عبر أجهزة استشعار حرارية، وأجهزة تكشف الحالة المزاجية والتي ستساعد الشركات المتخصصة في القهوة على فهم اهتمامات المستهلكين وردود أفعالهم لتحسين تجربتهم، وجولة افتراضية بانورامية في مصانع القهوة، وروبوت على هيئة بشرية يشرح أحدث المنتجات والحلول.

وقال روجر فري الرئيس التنفيذي في «نستله بروفيشنال الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»: «نفخر بتقديم أحدث المنتجات والحلول والتقنيات في أكبر فعالية تجارية عالمية للأغذية والمشروبات، ونتطلع من خلال هذه المشاركة إلى استعراض خبراتنا وتجاربنا أمام الزوار التجاريين والعملاء المحتملين ومديري المأكولات والمشروبات .