248 شركة جديدة تستثمر في القطاع خلال 5 سنوات

المصدر: دبي - البيان

أظهرت بيانات اقتصادية دبي، أن الإمارة شهدت تأسيس 248 شركة مستثمرة في الصناعات الأغذية خلال السنوات الخمس الماضية، حيث تم خلال العام الماضي، الترخيص لـ 34 شركة جديدة متخصصة في القطاع، مقارنة بـ 50 شركة تم تأسيسها في 2017، و55 شركة في 2016، و41 شركة في 2015، و68 شركة في 2014.

وأوضحت بيانات اقتصادية دبي، أن عدد المنشآت المتخصصة في الصناعات الغذائية العاملة في دبي، بما لا يشمل المناطق الحرة 894 منشأة، وذلك وفقاً لبيانات حديثة صادرة عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي.

وتركز تخصص العدد الأكبر من منشآت صناعة الأغذية في صناعة البسكويت، التي تعمل بها 107 شركات، فيما حل نشاط تعبئة الفواكه والخضار المجففة ثانياً بـ 55 شركة، وجاءت صناعة منتجات اللحوم ثالثاً بـ 51 شركة، فيما حلت صناعة المثلجات رابعاً بـ 43 شركة، وجاء نشاط تعليب الأسماك والأغذية البحرية وحفظها خامساً بـ 38 شركة، بالإضافة إلى 35 شركة متخصصة في تجميد الأسماك والأغذية البحرية، و33 شركة تعمل في صناعة عصير الفواكه، إلى جانب 33 شركة تعمل في صناعة منتجات لحوم الدواجن.

ومن جانب آخر، أظهرت دراسة أعدتها مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، أن تقديرات قيمة مبيعات الأغذية والمشروبات خلال عام 2018، تصل إلى 75.5 مليار درهم، وتشكل حصة الأغذية منها 90 %، مقابل 10 % حصة مبيعات المشروبات، وذلك بحسب بيانات مؤسسة «بزنس مونيتور إنترناشيونال- بي إم آي» للأبحاث.

وتستحوذ اللحوم والدواجن على الحصة الأكبر من مبيعات الأغذية في الإمارات، بنسبة تصل إلى 24 %، تليها مبيعات الخبز والأرز ورقائق الحبوب بـ 14%، وحلت كل من الألبان والأجبان ثالثاً بـ 13 %، والخضراوات أيضاً بذات النسبة.

وتوقعت مؤسسة «بزنس مونيتور إنترناشيونال- بي إم آي» للأبحاث، نمو مبيعات الأغذية في الدولة بنسبة 4.6 % خلال العام الجاري، على أن تسجل معدل نمو مركب بنسبة 6 % خلال الفترة بين 2019 لغاية 2023، ومن المتوقع أن تحقق مبيعات المشروبات في الدولة، نمواً بمعدل 6.9 % خلال 2019، على أن يصل معدل النمو المركب إلى 6 % خلال الفترة بين 2019 لغاية 2022.

وتوقعت الدراسة نمو مبيعات الأطعمة المخبوزة في أسواق الدولة، بمعدل سنوي 7.1 % لغاية 2022، في ظل تنوع أنماط الاستهلاك لدى السكان، على أن يسجل قطاع الزيوت والدهون أكبر معدل نمو سنوي مركب، بقيمة 7.5 % خلال الفترة بين 2019 - 2020.

وفي ما يتعلق بقطاع المشروبات في الدولة، توقعت «بزنس مونيتور إنترناشيونال»، أن تحقق المياه المعبأة المعدنية والغازية، أعلى معدلات نمو ضمن فئات القطاع، حيث تشير التقديرات إلى أنها حققت نمواً بمعدل 11.1 % في 2017، و22.3 % في 2018، مع توقعات بأن تستمر في النمو بمعدل 20.2 % في 2019، وبنفس المعدل في 2020.