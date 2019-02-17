20 ألف زائر لمهرجان السعادة خلال 3 أيام

المصدر: رأس الخيمة - البيان

استقطب مهرجان السعادة في دورته الثانية، الذي نظمته غرفة تجارة رأس الخيمة ممثلة في مركز المعارض، أكثر من 20 ألف زائر خلال ثلاثة أيام، عبر 5 مواقع شهدت فعاليات المهرجان والبرامج الترفيهية والفعاليات والألعاب النارية التي أضاءت سماء جزيرة المرجان الخلابة.

وأكد محمد النعيمي، رئيس مجلس إدارة غرفة رأس الخيمة، أن دعم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، لمهرجان السعادة ومتابعة سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، كل ما يهدف إلى نشر السعادة وثقافة الإيجابية ومفاهيم التسامح في المجتمع، مشيراً إلى أن توجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي كانت وراء نجاح المهرجان في نشر السعادة والإيجابية لكل الزوار.

وأشار إلى أن المهرجان استقبل أكثر من 20000 زائر على مدى 3 أيام في جزيرة المرجان، وشهد عروضاً للألعاب النارية التي استمرت على مدى 12 دقيقة أضاءت سماء الجزيرة، ومسيرة لـ 500 دراجة نارية تجولت في أنحاء الإمارة، كما تم توزيع أكثر من 50 ألف وردة وبالونة على الزوار، لافتاً إلى أن النسخة القادمة من المهرجان ستشهد العديد من المفاجآت الضخمة والجديدة.