الإدارة العامة لجمارك أبوظبي تنظم الملتقى السنوي الأول

المصدر: أبوظبي- البيان

عقدت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي الملتقى السنوي الأول لموظفي وضباط ومفتشي جمارك أبوظبي ومراكزها الجمركية البرية والبحرية والجوية، بحضور أكثر من 400 موظف ومفتش جمركي، وذلك لتعزيز التواصل الفعال والتوعية المؤسسية والتأكيد على توطيد العلاقة بين جمارك أبوظبي وجميع موظفيها ومفتشيها بمقر الأرشيف الوطني بأبوظبي.

تفاعل

وألقى راشد المنصوري مدير عام جمارك أبوظبي كلمة أكد فيها أهمية إشراك وتفاعل جميع موظفي ومفتشي جمارك أبوظبي في كافة المواقع الإدارية والميدانية، لإنجاح تنفيذ مهام ومشاريع الخطة السنوية المؤسسية لعام 2019. كما أكد المسؤوليات الجماعية والفردية لتحقيق رؤية جمارك أبوظبي هيئة جمركية رائدة عالمياً تقود التغير سعياً لتعزيز الأمن وتسهيل التجارة وتقديم خدمات متميزة.

إنجازات

وأبرز ما تم تحقيقه من إنجازات تتعلق ببدء تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتطوير جمارك أبوظبي في خمس سنوات قادمة تبدأ من عامنا هذا للوصول بها إلى قيادة التغيير في العمل الجمركي في المنطقة، إضافة إلى أهمية اعتماد وتشغيل مكتب المشاريع والذي تم إطلاقه في نهاية عام 2018، والمنوط به تنفيذ 53 مشروعاً من خلال 14 برنامجاً في كافة قطاعات العمل الجمركي الفنية والإدارية والعملياتية. كما أشار إلى ما حققته جمارك أبوظبي من إنجاز كبير في دعم سياسة حكومة أبوظبي في مجال التوطين، والذي وصل معدله في كافة المراكز الجمركية التابعة لجمارك أبوظبي إلى نسبة 100%، وفي مجمل المواقع الإدارية والتشغيلية لجمارك أبوظبي إلى نسبة 98%، مما يجعل جمارك أبوظبي إحدى أعلى الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي من حيث نسبة الكوادر المواطنة.

وأطلق مدير عام جمارك أبوظبي جائزة مسابقة أفضل مركز جمركي، والتي ستقام كل 3 أشهر بالتناوب بين كل من المراكز المعنية بالشحن والمراكز المعنية بالمسافرين، وأوضح أن معايير التقييم لجائزة أفضل مركز جمركي ستعتمد بشكل أساسي على معايير تميز الأداء الحكومي الرئيسية كمعيار الوسائل والممكنات، ومعيار النتائج، ومعيار الابتكار والتعلم.

تكريم

كرم راشد المنصوري الموظفين المتميزين وسلمهم دروع الشكر والتقدير حيث كان التكريم لعدة فئات شملت فئة الموظفين المتميزين خلال عام 2018، وفئة المفتشين المتميزين في العمل الجمركي وأخيراً فئة الموظفين والفرق الذين قاموا بمهام وخدمات إضافية متميزة. وقال إن الجهود مستمرة لتنفيذ استراتيجية الجمارك ورؤيتها ورسالتها.