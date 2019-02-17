صندوق النقد: الإمارات ضمن دول التنمية المالية والدخول المرتفعة

المصدر: دبي - سيد صالح

صنف صندوق النقد الدولي دولة الإمارات ضمن الدول التي تتمتع بتنمية مالية مرتفعة، وذلك في ورقة عمل أصدرها الصندوق أمس عن تأثير البنوك التنموية متعددة الأطراف في اقتصادات دول العالم المختلفة.

وكان من أبرز دول العالم التي جاءت مع الإمارات في نفس التصنيف: روسيا، الهند، المجر، إندونيسيا وأوكرانيا. ومن الدول العربية: السعودية والبحرين.

وعلى صعيد الدخل، صنف الصندوق الإمارات ضمن فئة الدول التي يتمتع أفرادها بدخول مرتفعة أو متوسطة. وكان من أبرز الدول مع الإمارات ضمن نفس الفئة: كوستاريكا، موريشيوس، جزر المالديف، مولدوفا. ومن الدول العربية: السعودية، الكويت، عُمان والبحرين.