«آيريش تايمز»: التوازن بين النوعين هائل في دبي

المصدر: دبي - البيان

ذكرت صحيفة «آيريش تايمز» الأيرلندية أن التوازن بين النوعين هائل في مختلف أماكن العمل والأوساط التنفيذية في دبي. ونشرت الصحيفة، أمس، تقريراً عن التوازن بين الذكور والإناث في فرص العمل وكذلك في فرص التقدم والارتقاء المهني التي تتيحها الإمارة.

ووصف التقرير بيئة الأعمال في الأوساط التنفيذية بدبي بكونها عادلة ومتوازنة فيما يتعلق بالتمثيل النوعي، وذكر أنه لا تمييز بين النوعين، سواءً في الالتحاق بالعمل، أو في الرواتب، والتدريب وصقل الخبرات والمعارف، أو في فرص الترقي إلى درجات وظيفية أعلى.

وتضمن التقرير مقابلة مع سيناد السباعي نائبة رئيس التسويق بسوق دبي الحرة، التي تحدثت عن تجربتها في الحياة والعمل في دبي لمدة تجاوزت حتى الآن ثلاثة عقود.