«وصل» تطلق رابع أبراج «بارك غيت ريزيدنسيز»

المصدر: دبي - مشرق علي حيدر

علم «البيان الاقتصادي» أن وصل للعقارات تعتزم تعجيل فتح أبواب الاستثمار أمام المستثمرين في رابع أبراج «بارك غيت ريزيدنسيز»، ضمن مشروعها «وصل1»، وذلك عشية بيع الأبراج الثلاثة في أسبوع واحد، فضلاً عن الإقبال غير المسبوق الذي شهده مشروع «غاردينيا تاون هومز» الشهر الماضي. ويقع «بارك غيت ريزيدنسيز»، على مقربة من شارع الشيخ زايد وهو أول مشروع للتملك الحر بمنطقة زعبيل ويتخذ موقعاً استراتيجياً مطلاً على حديقتها وأحد محطات مترو دبي، ويتوقع تسليمه للملاك في النصف الثاني من 2020.

وبحسب معلومات «البيان الاقتصادي» فإن وصل حددت 16 مارس المقبل موعداً لإطلاق مبيعات البرج الرابع الذي يضم 160 شقة موزعة على 16 طابقاً، تتنوع ما بين غرفة واحدة وحتى 5 غرف بمساحات متفاوتة. وكشفت مصادر عليمة عن أن «وصل» تعتزم مفاجأة للمستثمرين يوم 16 مارس إذ ستقدم لهم خصماً على سعر شراء العقار بنسبة 2% دعماً للراغبين بالتملك العقاري في أول مبادرة عقارية من نوعها مواكبة لقيم عام التسامح.

وكانت «وصل» فاجأت السوق أواخر العام الماضي بتغيير نوعي وجذري في استراتيجيات التسويق والمبيعات وعروض التأجير، وأعادت طوابير المستثمرين والمستأجرين إلى السوق الذي يشهد زيادة في الإمدادات العقارية.