«كوفيس»: نمو متسارع في الإمارات

المصدر: دبي - وائل الخطيب

أكد تقرير حديث نشرته وكالة «كوفيس» الفرنسية متانة اقتصاد الإمارات ومرونته، مشيراً إلى أنه رغم انخفاض أسعار الطاقة، استفادت الدولة من تنوعها الاقتصادي، حيث مثل إجمالي النشاط غير النفطي 71٪ من الناتج المحلي الإجمالي في 2017. وتوقع التقرير تسارع النمو خلال 2019. وقال التقرير تعتبر الإمارات ملاذاً آمناً للاستثمارات في المنطقة، لذلك لم يتأثر الاقتصاد كثيراً بالعواصف العالمية.

وأوضح التقرير أن قوة الاقتصاد تستند إلى ركائز عدة أبرزها الاستقرار السياسي، والتنوع الكبير للقاعدة الاقتصادية، ونظام التجارة الحرة، والتكامل المتنامي مع العالم، إلى جانب كونها وجهة المنطقة المالية، وتوفر المحافظ المالية القوية، وتحسن الوضع المالي، والبيئة صديقة للأعمال، والبنية التحتية عصرية.