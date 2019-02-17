1.75 مليار درهم أرباح «دو»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) عن ارتفاع صافي أرباحها بعد رسوم حق الامتياز بنسبة 2.4% إلى 1.75 مليار درهم عن عام 2018، مقارنة بنحو 1.71 مليار في 2017، وزادت حصة السهم من الأرباح من 0.38 درهم إلى 0.39 درهم.

وأوضحت الشركة في إفصاح لسوق دبي المالي أمس، أن أرباحها قبل رسوم حق الامتياز وصلت إلى 3.83 مليارات درهم عن العام الماضي، مقابل نحو 3.75 مليارات درهم في 2017، بزيادة 2.2%.

وارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 5.6% إلى 5.49 مليارات درهم في نهاية العام الماضي نظراً لزيادة الكفاءة التشغيلية.

وبحسب الإفصاح زادت الإيرادات بنسبة 3.2% لتصل إلى 13.41 مليار درهم في 2018، من 13 ملياراً في 2017، مدفوعة بشكل رئيسي بنمو الإيرادات من القطاع الثابت والقطاعات الأخرى. ووصل إجمالي أصول الشركة متضمنة الأصول المتداولة وغير المتداولة إلى 16.5 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2018، مقارنة بنحو 17.83 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2017.