«أرامكس» تبيع وحدتها في الهند إلى شركة ناشئة

المصدر: دبي - سيد صالح

استحوذت شركة «دلهيفري» الهندية الناشئة المتخصصة في قطاع الخدمات اللوجستية على «أرامكس إنديا»، الوحدة التابعة لشركة «أرامكس» في الإمارات بالهند، وفقاً لما أعلنه سوراج ساهاران، الشريك المؤسس في «دلهيفري».

وقال ساهاران: «أبرمنا الاتفاق الخاص بالصفقة، إلا أننا لم نفصح عن تفاصيله». وبدوره، أكد هكتور كراستو، المدير الإقليمي لشركة «أرامكس» في الهند، إبرام الاتفاق، إلا أنه أيضاً لم يفصح عن أي تفاصيل أخرى كشروط الصفقة أو قيمتها. وصرح كراستو: «سيجري الانتهاء من الصفقة لاحقاً، إلا أننا أبرمنا اتفاقاً مع «دلهيفري» تستحوذ على «أرامكس إنديا» بموجبه». يُذكر أن «دلهيفري» تأسست 2011 في مدينة «جورجاون» بولاية «هاريانا» الهندية. وتمتلك الشركة حالياً 30 مركزاً لتسليم الشحنات والطرود وأكثر من 2500 شريك للتسليم و19 مركزاً للفرز المؤتمت.