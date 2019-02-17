«مستقبل البناء» في عجمان نافذة دولية لتكنولوجيا البناء ومدن المستقبل

المصدر: عجمان - البيان

أشاد غالب جابر، الرئيس التنفيذي لشركة عقار، بجهود غرفة تجارة وصناعة عجمان في دعم ونمو قطاعي المقاولات والعقارات في الإمارة من خلال تنظيمها معرض مستقبل البناء خلال الشهر المقبل، مارس 2019 في إمارة عجمان، ليمثل المعرض نافذة دولية للتعرف إلى أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا البناء الحديثة ومدن المستقبل، لا سيما أن المعرض حريص على استقطاب شركات محلية رائدة في قطاعات البناء والتطوير العقاري إلى جانب استقطاب شركات عالمية بهدف إيجاد مظلة تدعم الشراكة وتبادل الخبرات بين كل الجهات وزوار المعرض.

وأكد أن الرعاية الماسية التي تقدمها شركة عقار تأتي من منطلق حرص الشركة على دعم قطاع البناء والتشييد كونها من الشركات الرائدة في التطوير العقاري بإمارة عجمان، مثمناً التوجيهات الدائمة للقيادة الرشيدة بضرورة توفير كل المقومات لجذب المطورين وزيادة الاستثمار العقاري، لا سيما في ظل الموقع المتوسط للإمارة.

وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة عقار أن المعرض يعد فرصة حقيقية لعقد الشراكات وإبرام الصفقات والتعرف إلى الجديد في مستقبل البناء لكل الشركات المشاركة والمؤسسات العاملة والمرتبطة بالقطاع العقاري وتطويره.