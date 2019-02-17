بحث تقنيات مباني المستقبل في دبي

المصدر: دبي البيان

استضافت جمعية BICSI المختصة بتطوير مجتمع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، نهاية الأسبوع الماضي لقاء نادي جمعية BICSI الشرق الأوسط وأفريقيا في مركز دبي التجاري العالمي.

وشارك في اللقاء متخصصون من قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومنهم مبرمجو الأنظمة والمستشارون والمهندسون، بهدف مشاركة التجارب والخبرات حول إعداد شبكات أنظمة البنى التحتية لتلبية الطلب المتنامي لتصاميم المباني الذكية.

وتضمّن الحدث جلسة بعنوان «إعداد شبكتك للمبنى الذكي المستقبلي»، قدمها بابو خان، مدير فني أول لدى «ليفيتون الشرق الأوسط». وأوضح: يعتمد التطوير الرقمي للمباني على أجهزة متطوّرة لتكنولوجيا المعلومات.

وتشير الدراسات إلى أنه بحلول 2021، سيكون هناك 27.1 مليار جهاز على الشبكة بزيادة من 17.1 مليار جهاز في 2016.