تجاوب كبير مع حملة التوعية بمعايير الفاتورة الضريبية

المصدر: أبوظبي - البيان

أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أنها رصدت تجاوباً كبيراً من قبل تجار التجزئة والمستهلكين خلال حملة فاتورتك حقك وضمانتك، للتوعية بمعايير الفاتورة الضريبية، وضرورة إصدارها عن المبيعات من قبل كل الأعمال المسجلة لدى الهيئة حفاظاً على حقوق المستهلكين التي أطلقتها الهيئة اعتباراً من 28 يناير الماضي للتعريف بأهمية الفاتورة الضريبية والشروط القانونية الواجب توافرها بالفاتورة، وذلك في إطار التعاون بين الهيئة ودوائر التنمية الاقتصادية والجهات المعنية الأخرى في الدولة.

وتواصلت الحملة التي تنظمها الهيئة الاتحادية للضرائب تحت شعار «فاتورتك الضريبية، حقك وضمانتك» بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي على مدى الأسبوعين الماضيين بمعظم المناطق التجارية في أسواق أبوظبي والمصفح والعين، والظفرة، ومن المقرر أن تتواصل الحملة خلال الربع الأول من العام الحالي لتشمل كل إمارات الدولة بشكل متتابع أسبوعياً.

وأظهرت الجولات الميدانية للحملة تفاعلاً كبيراً من قبل العاملين بالمحلات التجارية، والمطاعم والفنادق والمستهلكين في أسواق أبوظبي، حيث أكدوا أنهم استفادوا من المعلومات التي حصلوا عليها، ما سيمكنهم من الالتزام الكامل بالقوانين الضريبية عموماً والمعايير المتعلقة بالفواتير الضريبية وعرض الأسعار شاملة الضريبة بصفة خاصة.

وقال أبهيشك كومار، مشرف بأحد المطاعم بشارع الفلاح بأبوظبي: نسعى إلى تحقيق الالتزام الكامل بالنظام الضريبي في الدولة، واستفدنا من حملة الفاتورة الضريبية بصورة كبيرة. والملاحظة الوحيدة التي أبلغَنا بها ممثلو الهيئة الاتحادية للضرائب أن الأسعار المسجلة في قوائم الطعام التي تقدم للعملاء يجب أن تكون شاملة للضريبة حتى نتجنب المخالفات، وأكدنا أننا سنبدأ فوراً في تطبيق ذلك، فقد كنا نجهل هذه المعلومة.

وقال سايكريشان، مسؤول بأحد المحلات في شارع حمدان بأبوظبي: «منذ بدء تطبيق النظام الضريبي حرصنا على الالتزام به وتواصلنا مع مركز الاتصال بالهيئة الاتحادية للضرائب لمعرفة كيفية الالتزام، كما استفدنا من الموقع الإلكتروني للهيئة، لذلك لم يتم تسجيل ملاحظات بالنسبة لنا، وقدم لنا فريق العمل المختص ضمن الحملة معلومات مفيدة».

وقال صقر الزعبي، مدير مطعم في شارع خليفة: «استفدنا بصورة كبيرة من هذه الحملة، حيث تم تقديم المعلومات بصورة مبسطة، مع التأكيد على أهمية إصدار الفواتير الضريبية بمعاييرها القانونية، ما يحقق فائدة كبيرة بالنسبة للتاجر، حيث يسهم ذلك في تنظيم العمل والحسابات ليكون معروفاً لدينا بدقة قيم المدخلات والمبيعات، وضمان حقوق المستهلك، ما يرفع الثقة بتعاملات المتجر المصدر للفواتير».

نجاح ملحوظ

وأكد خالد البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، أن حملة «فاتورتك الضريبية، حقك وضمانتك» حققت نجاحاً ملحوظاً خلال الأيام الماضية وشهدت استجابة كبيرة من تجار التجزئة، وتفاعلاً ملحوظاً من المستهلكين.

وقال: تنظم الحملة بالتعاون بين الهيئة الاتحادية للضرائب ودوائر التنمية الاقتصادية في الإمارات كافة، حيث تقوم فرق متخصصة بجولات ميدانية في الأسواق تشمل عدة مراحل وذلك في إطار التعاون والتنسيق بين الهيئة وشركائها الاستراتيجيين في القطاعين الحكومي والخاص فيما يتعلق بتنفيذ النظام الضريبي والرقابة خلال التنفيذ بهدف تقديم أفضل الخدمات وضمان كفاءة تطبيق التشريعات الضريبية.

وأضاف: «تقوم فرق العمل خلال الحملة بالرد على استفسارات تجار التجزئة، وتقديم التوجيهات المتعلقة بالمعايير القانونية التي يجب توافرها في الفاتورة الضريبية، وأهمية إصدارها، والتأكيد على ضرورة أن يكون السعر المعلن للسلع والخدمات شاملاً للضريبة، والتطرق لبعض الأخطاء الشائعة وشرح سبل تجنب هذه الأخطاء، مع تقديم شرح مبسط حول الأنظمة والإجراءات الضريبية والأسئلة الشائعة في هذا المجال».

وأوضحت الهيئة أنه يتم خلال الحملة الموجهة لمتاجر التجزئة التأكد من التزام كل الخاضعين لضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية بعرض أسعار السلع والخدمات شاملة الضريبة تجنباً للتعرض للغرامات الإدارية، كما يتم توعية المستهلكين ومتلقي الخدمات بحقوقهم، وأن يتم التأكد من أن السعر المدوّن على السلعة أو المعلن للخدمة المقدمة يكون شاملاً للضريبة وأنه هو السعر الذي يتم دفعه فعلياً عند استلام الفاتورة الضريبية.

متطلبات

وأوضحت الهيئة أن المادة (59) من قرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2017 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة حددت متطلبات الفاتورة الضريبية والحالات التي يتعين فيها إصدار الفواتير الضريبية.

فاتورة مبسطة

أوضحت هيئة الضرائب أنه لا حاجة لإدراج القيمة الصافية لكل بند في الفاتورة الضريبية المبسطة بحيث يدرج أسفل الفاتورة القيمة الإجمالية للتوريد والضريبة المفروضة عن تلك القيمة في خانة منفصلة.