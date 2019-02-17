18.4 % نمو أرباح أجيليتي في 2018

المصدر: الكويت - البيان

أعلنت شركة أجيليتي للخدمات اللوجيستية العالمية، أمس، النتائج المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018، حيث حققت صافي أرباح بقيمة 81.1 مليون دينار كويتي بما يعادل 56.06 فلساً للسهم الواحد، بزيادة قدرها 18.4% مقارنة بالنتائج المالية لعام 2017. وبلغت إيرادات الشركة 1.550مليون دينار كويتي، والأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 154.8 مليون دينار كويتي بزيادة 10.2% و14.5% بحسب الترتيب.

أما عن نتائج الربع الرابع من العام، فقد بلغت صافي الأرباح 22.2 مليون دينار كويتي بواقع 15.35 فلساً للسهم الواحد، بزيادة 15.1% عن الفترة نفسها من عام 2017، بينما بلغت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 40.8 مليون دينار كويتي في الربع الرابع من عام 2018 بزيادة نسبتها 8.4 %.

وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 15% (15 فلساً للسهم الواحد) وأسهم منحة بقيمة 15% (15 سهماً لكل 100 سهم)، وهذه التوصية خاضعة لموافقة الجمعية العمومية لمساهمي الشركة. وتتمتع أجيليتي بميزانية جيدة، حيث تبلغ قيمة الأصول 1.843 مليون دينار كويتي وصافي دين يقدر بـ 135.1مليون دينار.