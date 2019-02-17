ـــ حققت شركة الإسلامية العربية للتأمين «سلامة» أرباحاً بقيمة 619 ألف درهم في عام 2018 مقابل أرباح قيمتها 37.51 مليون درهم في 2017.

ـــ أعلنت شركة غلفا للمياه المعدنية والصناعات التحويلية تسجيل خسائر 16.56 مليون درهم في العام الماضي مقابل خسائر 6.47 ملايين درهم في 2017.

ـــ حققت شركة الخليج للملاحة خسائر بقيمة 40 مليون درهم مقابل 40.73 مليون درهم أرباحاً في 2017.

ـــ بلغت أرباح شركة دبي للمرطبات 42.29 مليون درهم في 2018 مقابل 91.69 مليون درهم أرباحاً في 2017.

ـــ أعلنت شركة يونيكاي للأغذية تسجيل خسائر 20.39 مليون درهم في العام الماضي مقابل أرباح 2.35 مليون درهم في 2017.

ـــ أظهرت نتائج شركة المدينة للتمويل والاستثمار المدرجة ببورصتي دبي والكويت تحقيق خسائر 2.99 مليون دينار كويتي في 2018 مقابل 701.59 ألف دينار في 2017.

ـــ كشفت النتائج المالية لشركة النعيم القابضة للاستثمارات المدرجة ببورصتي دبي ومصر، تحقيق صافي أرباح 191.762 ألف دولار في العام الماضي مقابل 1.24 مليون دولار في2017.