«ميترفول» تعرض مجموعة واسعة من الخدمات والمنتجات

المصدر: دبي- البيان

تشارك شركة ميترفول، مصنع السكر بدبي، في معرض جلفود 2019 ضمن منصة واسعة تعرض مجموعة واسعة من الخدمات والمنتجات. وقال ساراكيت جنتاناساكلونغ مدير المبيعات الدولية لدى ميترفول، «على مدى ما يقارب قرن من الزمن، قدمنا في ميترفول أعلى منتجات السكر جودة في المنطقة. ويسعدنا أن نشارك في جلفود ونعرض تاريخنا وخبراتنا في مجال تحضير السكر عالي الجودة. وسنعرض هذا العام مجموعة من المخبوزات تظهر فوائد كل نوع من أنواع السكر على أفراد المجتمع».

كما ستعرض ميترفول خيارات صحية مع تقديمها لسكر الحلويات المحضر من نشا التابيوكا الخالي من الغلوتين خصوصاً مع ارتفاع نسبة المصابين به لتصل إلى شخص من كل 100 شخص مصاب بحساسية القمح أو كما يطلق عليه حساسية الغلوتين. إضافة إلى ذلك فستقدم علامة تصنيع السكر الوحيدة في دبي خيارات أخرى تشمل السكر الناعم وسكر الكراميل والسكر قليل السعرات الحرارية.

وتشرف لوتاه للأغذية على توزيع منتجات ميترفول الحصرية في دبي حيث يتم إعادة تغليف جميع العلامات التجارية للسكر الأخرى. وتتوفر جميع منتجات ميترفول الصحية في جميع محلات السوبرماركت الكبرى في جميع أنحاء الإمارات.

وتأسست ميترفول في عام 1946، وتتميز بقيمتها السوقية العالية وتعد رابع أكبر منتج في العالم. ولا تزال ميترفول، الذي يُترجم اسمها إلى «هدايا من الأصدقاء»، تسترشد بالالتزام الذي الثابت بالجودة التي أثمرت في انتقال المؤسسة من شركة عائلية صغيرة إلى منتِج عالمي مع شركاء حول العالم، وتواجد في مختلف أنحاء آسيا وأستراليا. يتم توزيع منتجات ميترفول حصرياً من قبل لوتاه بريميوم فودز، إحدى شركات مجموعة لوتاه في الدولة.