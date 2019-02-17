200 شركة من إيطاليا تشارك بالمعرض

المصدر: دبي- البيان

تنظم وكالة التجارة الإيطالية «مختبر الطعام الإيطالي» في الدورة الحالية لمعرض جلفود، بهدف التعريف بالنكهات الحقيقية الإيطالية وتجربة تذوق أشهى الوصفات الإيطالية الشهيرة والمفضّلة إضافة إلى تقديم ألذّ الأطباق المحضرة بأحدث الأساليب المتبّعة في إعداد الوجبات مع لمسة إيطالية أصيلة، وذلك فضلاً عن مشاركة حوالي 200 شركة منتجة ومصدرة للمواد الغذائية و المكونات الإيطالية لاستكشاف فرص عمل جديدة لها في منطقة الشرق الأوسط.

وللمرة الأولى في دورة معرض جلفود لهذه السنة، سيقوم أكثر من 15 من أمهر الطهاة الإيطاليين العاملين في أبرز المطاعم في دبي و القادمين من إيطاليا بإعداد أطباق مميزة وباقة من المأكولات المبتكرة التي تلبي مجموعة أساسية من متطلبات الحميات الغذائية، بما في ذلك الحساسية المفرطة تجاه بعض الأطعمة وحساسية الغذاء بشكل عام. ولأول مرة خلال فعاليات «مختبر الطعام الإيطالي»، سيتم تنظيم عرض «تحضير الباستا البهلوانية» من قبل الشيف كارلا بريليادوري القادمة من إيطاليا إلى دبي من أجل المشاركة في فعاليات جلفود يرحب الجناح الإيطالي بالتجار والمستوردين وبخبراء التغذية المحترفين وعشّاق الأكلات المميزة للاستمتاع بمشاهدة عروض الطهي.

وقال جيانباولو برونو، المفوض التجاري الإيطالي لدى الإمارات وسلطنة عمان: أشجع الجميع على الإقبال على الأطعمة الإيطالية المعاصرة والمقدمة بشكل مختلف وبعقلية متفتحة، فلدينا منتجون موهوبون على دراية بكل متطلبات المستهلك. ونحن نفتخر بتراثنا في مجال الطهي، ويعد الطعام إحدى الأيقونات الأكثر شهرة وعشقاً لدى الشعب الإيطالي. وأوضح أن قيمة السلع المستوردة من إيطاليا إلى الإمارات تزيد على 320 مليون يورو سنوياً.