70 شركة وعلامة تعرض منتجاتها الفرنسية

المصدر: دبي- البيان

تشرف الوكالة الوطنية لدعم تنمية الاقتصاد الفرنسي دولياً «بيزنس فرانس» على تنظيم أربعة أجنحة فرنسية بمعرض «جلفود 2019»، حيث يتم عرض منتجات أكثر من 70 شركة وعلامة تجارية فرنسية. والكثير من هذه الشركات تواجدت العام الماضي في أول مشاركة لها في المعرض لعرض منتجاتها مما دفعها لإعادة التجربة هذا العام إلى جانب الشركات الجديدة.

وتشارك فرنسا مجدداً في «جلفود» هذا العام لتقدم للمنطقة أفضل منتجاتها من المأكولات والمشروبات فضلاً عن التعريف بالعلامات التجارية الجديدة وعرض أحدث ما توصلت إليه الشركات. وعلى مساحة عرض 900 متر مربع، سيتم تخصيص 4 أقسام لإلقاء الضوء على تنوع جهات العرض المشاركة، فمنتجات الألبان في القاعة رقم (1) واللحوم والدواجن في القاعة رقم (3) والمشروبات في قاعة زعبيل والمأكولات العالمية في قاعة الشيخ سعيد.

ويمثل سوق الشرق الأوسط أهمية كبيرة لفرنسا وهو ما تؤكده المشاركة الفرنسية القوية في معرض جلفود هذا العام، فقد تخطى حجم التصدير المباشر لمنطقة دول مجلس التعاون 1.4 مليار دولار. وشهدت واردات الإمارات من فرنسا نمواً كبيراً تجاوز 213% منذ عام 2010 مسجلاً أكثر من 446 مليون دولار عام 2017، ما يجعل فرنسا ثاني أكبر مورد أوروبي في الإمارات على مستوى قطاع المأكولات والمشروبات.

وقال مارك كانيار مدير بيزنس فرانس في الشرق الأوسط: نحن من أشد مؤيدي هذا المعرض منذ عام 1987 ونواصل التزامنا بذلك لتعزيز نشاط الأعمال الدائم بين فرنسا والمنطقة في مجال الأغذية والمشروبات. وتتميز صناعة الأغذية بكونها القطاع الصناعي الأول في فرنسا، فهي مصدر قوة تقليدي للاقتصاد الفرنسي وتمثل سادس أكبر قطاع تصدير مباشر عالمياً من خلال تسجيل 68.5 مليار دولار.

قطاع

قطاع الصناعات الغذائية في فرنسا أكبر القطاعات الصناعية من حيث العائد والوظائف. ومن المتوقع تحقيق سوق الصناعات الغذائية الفرنسي لنمو يصل لحوالي 4% سنوياً مع تسجيل قطاع الغذاء الصحي على حدة لنمو سنوي يبلغ 2.5% خلال السنوات الثلاث المقبلة.