«حرة الحمرية» تسعى لجذب مستثمرين لـ«فود بارك»

المصدر: الشارقة- البيان

تُشارك هيئة المنطقة الحرة بالحمرية في إمارة الشارقة بمعرض «جلفود 2019»، حيث تروّج للمزايا والخدمات الاستثمارية التي توفرها «حرة الحمرية» للشركات المحلية والأجنبية.

وتركز الهيئة خلال مشاركتها في النسخة الـ24 من المعرض على التسويق لمشروعها «الشارقة فود بارك»، بهدف جذب مزيد من المستثمرين من داخل الدولة وخارجها. ويضم جناح الهيئة في المعرض مجموعة من الشركات العاملة ضمن المنطقة الحرة بالحمرية في مجال الصناعات الغذائية والمشروبات، في إطار حرصها على دعم الشركات المتميزة المستثمرة لديها وتسليط الضوء على أشهر العلامات التجارية الإقليمية والعالمية التي تتخذ من «حرة الحمرية» مقراً لها ومنطلقاً لتعزيز حضورها وانتشارها في أسواق الدولة والمنطقة.

فرصة

وقال سعود المزروعي مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، إن المشاركة في الدورة الجديدة لـ«جلفود» تشكل فرصة للتعريف بباقة الخدمات والمزايا التي توفرها المنطقة الحرة بالحمرية للشركات الدولية المتخصصة في قطاع الأغذية والمشروبات، من خلال مشروع الشارقة فود بارك، الذي طورته الهيئة قبل عامين.

وأضاف أن الهيئة توفر للشركات الطامحة إلى تعزيز حضورها وتوسعة أعمالها وبناء شراكات استراتيجية والوصول إلى أكبر قاعدة عملاء لها في المنطقة، مزايا فريدة وخدماتها تنافسية من خلال مشروع «فود بارك» أول وأكبر مدينة متكاملة من نوعها لصناعة وتجارة المواد الغذائية وإعادة تعبئتها وتغليفها على مستوى الخليج والشرق والأوسط وشمال أفريقيا.