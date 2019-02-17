18 % من مشاريع «صندوق خليفة» تعمل بالأغذية والمشروبات

المصدر: أبوظبي- البيان

يشارك صندوق خليفة لتطوير المشاريع للسنة الرابعة على التوالي في معرض «جلفود 2019»، من خلال سلسلة من المشاريع الوطنية الصغيرة والمتوسطة التابعة له، والتي تعمل ضمن قطاعي الضيافة والأغذية والمشروبات.

ويدعم صندوق خليفة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مختلف القطاعات الحيوية والاستراتيجية، حيث تصل نسبة المشاريع المدعومة من الصندوق والعاملة في قطاعي الأغذية والمشروبات، والضيافة إلى 18% من مشاريع الصندوق.

وقال عبدالله الدرمكي، الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع: تأتي المشاركة في واحد من أبرز المعارض في قطاع الأغذية والمشروبات، في إطار سعي الصندوق المستمر لدعم رواد الأعمال وتعزيز ثقافة العمل الحرّ، من خلال دعم أصحاب المشاريع للوصول إلى أسواق جديدة وتوسيع آفاق نشاطهم التجاري والترويج لمنتجاتهم وخدماتهم في المكان المناسب.

ونواصل بذل الجهود المثمرة من أجل تهيئة بيئة أعمال مناسبة لنمو وتطور المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال تقديم حزمة من المبادرات والبرامج المبتكرة، التي من شأنها تمكين رواد الأعمال من تحقيق النمو المستدام الذي بدوره ينعكس إيجاباً على الدورة الاقتصادية والتنويع الاقتصادي والنمو في الناتج المحلي الوطني في الدولة.

شركات

وتعد شركة «سفن ون لتجارة المواد الغذائية»، والمعنية بتجارة التمور، المكسرات، المواد الغذائية المعلبة والمحفوظة بالجملة، من أبرز المشاريع الصغيرة والمتوسطة التابعة للصندوق والمشاركة في جناحه في جلفود 2019، كذلك «تمور ليوا للصناعات الغذائية»، وهو عبارة عن مصنع إماراتي وطني متخصص بتصنيع جميع منتجات التمور، وتوفير خدمات تعبئيه وتغليف تمور المواطنين أصحاب المزارع ومساعدتهم على تسويق منتجاتهم بطريقة مجدية أكثر، و«شركة الإمارات للمأكولات» المعنية بأنشطة الاستيراد، وخدمات التموين بالمواد الغذائية، التصدير، التجارة العامة، وتجارة المواد الغذائية الطازجة بالجملة، إضافة إلى «معامل ناهل للمواد الغذائية» التي برغم أنها حديثة العهد، إلا أنها استطاعت أن تحتل مرتبة مرموقة في عالم الصناعات الغذائية ضمن السوق المحلي وأسواق مجلس التعاون الخليجي.

كما يضم جناح الصندوق، برنامج زرعي، وشركة «عبر البحار للمياه» المتخصصة بتوريد وتوزيع المواد الغذائية ذات الجودة العالية بسعر منافس تسهم في الأمن الغذائي تحت شعار الصحة للجميع، وشركة «أورجانيك باندل ذ.م.م»، التي تخطط لجعل العلامة التجارية الأولى لها «هيجنز اند سانز» للتوسع داخلياً والوصول إلى جميع الناس الذين يحبون المذاق الإنجليزي من الشاي، و«اكزوتك كلرز للتجارة العامة» المعنية بالاستثمار والتجارة العامة وتوفر مجموعة من المنتجات والخدمات لعملائها المميزين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

مشاركة فعالة

يبذل صندوق خليفة قصارى جهده لضمان مشاركة رواد الأعمال الإماراتيين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة المدعومة من قبله في نخبة من أهم المعارض المحلية والعالمية انطلاقاً من استراتيجيته القائمة على دعم مسيرة التنمية الاجتماعية، التي تشهدها الدولة والالتزام بالمشاركة الفعالة في الجهود الحكومية الرامية إلى تحقيق الرفاه الاجتماعي وتمكين المواطنين من تحسين مستواهم المعيشي.