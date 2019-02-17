120 دولة في «جلفود 2019» اليوم بدبي

المصدر: دبي- البيان

تنطلق اليوم في دبي فعاليات الدورة الرابعة والعشرين من معرض جلفود 2019، الفعالية السنوية التجارية الأكبر في قطاع الأغذية والمشروبات على مستوى العالم، وتستمر الفعاليات حتى 21 فبراير على أرض مركز دبي التجاري العالمي. ويساهم هذا المعرض في تعزيز مكانة دبي المرموقة على مستوى قطاع تجارة الأغذية والمشروبات العالمية، ولا سيما أنه سيستقطب أعداداً كبيرة من الوفود الحكومية ووزراء التجارة وآلاف المتخصصين في قطاع الأغذية.

وعلى مدى 5 أيام، سيشهد معرض جلفود 2019 تنظيم الكثير من الأنشطة والمفاوضات التجارية، وسيقوم مندوبون رفيعو المستوى من 120 بلداً بتسليط الضوء على أحدث مجموعات المنتجات التي تستهدف القطاعات الرئيسة في سوق الأغذية والمشروبات، كما يستضيف المعرض 3 أجنحة وطنية تشارك للمرة الأولى على الإطلاق وهي: أجنحة الاتحاد الأوروبي وبلغاريا ونيوزيلندا، وهو ما سيعكس الجاذبية الواسعة التي يتمتع بها جلفود كمنصة تجارية رائدة على مستوى القطاع.

ويأتي تنظيم المعرض في وقتٍ يشهد فيه الإنفاق الاستهلاكي العالمي على الأغذية والمشروبات غير الكحولية ارتفاعاً بواقع 600 مليار دولار حيث بلغ 7.2 تريليونات دولار خلال عام 2018 بما يعادل 8.6% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وذلك بحسب تقرير جلفود لتوقعات قطاع الأغذية والمشروبات العالمي 2019 الذي أعدته مؤسسة يورومونيتور انترناشيونال وسيتم إصداره خلال المعرض.

وفي ظل التوقعات التي يشملها التقرير حول مساهمة منطقة أفريقيا والشرق الأوسط في نمو التعداد السكاني العالمي من 7.6 مليارات نسمة في عام 2018 إلى 8.5 مليارات نسمة بحلول عام 2030، ترحب الدورة الرابعة والعشرون من الفعالية التجارية السنوية الأكبر على مستوى العالم في قطاع الأغذية والمشروبات بالضيوف القادمين من شتى أنحاء العالم، وذلك انسجاماً مع التزام دبي ترسيخ مكانتها الاستراتيجية كبوابة تجارية تربط بين الأسواق الغربية الرائدة وأسواق النمو الرئيسة في الشرق.

مساحة

وباعتباره المنصة المتخصصة لخبراء قطاع الأغذية والمشروبات حول العالم، سيمتد المعرض على مساحة عرض تتجاوز مليون قدم مربعة في مركز دبي التجاري العالمي. وذلك مع مشاركة أكثر من 5 آلاف جهة عارضة محلية وإقليمية وعالمية، ستقدّم جميعها باقة متنوعة من المنتجات والحلول الجديدة والمبتكرة بهدف تلبية الاتجاهات الناشئة ومواكبة الخيارات المتغيّرة للمستهلكين.

وفود حكومية ووزراء تجارة

وقال فيل هوجان، المفوض الأوروبي للزراعة والتنمية الريفية: يعد معرض جلفود أكبر فعالية تجارية سنوية لقطاع تجارة الأغذية والمشروبات على مستوى العالم. ومن الطبيعي أن يحظى الاتحاد الأوروبي الذي يعد أكبر مصدّر ومستورد للمنتجات الغذائية الزراعية في العالم ببصمة واضحة ومميزة تنسجم مع حضور الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والجناح الخاص بالاتحاد. ويقدّم هذا المعرض فرصةً رائعةً لرجال الأعمال في الإمارات وجميع أنحاء العالم لمعرفة المزيد عن تميّز الاتحاد الأوروبي في مجال إنتاج الأغذية المتميزة والآمنة وفق أعلى معايير الجودة. وإضافة إلى ذلك، تشتمل قائمة الدول الجديدة المشاركة بصورة فردية على كل من جواتيمالا والعراق ولوكسمبورغ وجزر المالديف ونيبال والنرويج وبابوا غينيا الجديدة وتنزانيا.

ومن خلال الاستفادة من موقع دبي الاستراتيجي كمركز لإعادة التصدير في المنطقة وخارجها، نجح المعرض مجدداً في استقطاب مشاركات رفيعة المستوى من مناطق الشمال والجنوب والشرق والغرب، والأمريكتين إلى أستراليا وغيرها.

قالت جاكلين سيمس، وزيرة الزراعة والتنمية الإقليمية والموارد في ولاية فيكتوريا، والتي تزور المعرض على رأس وفد من ولاية فيكتوريا الأسترالية: وضعنا هدفاً طموحاً لتنمية صادراتنا من الأغذية والألياف إلى حدود 20 مليار دولار بحلول عام 2030، ونحن في طريقنا لتحقيق هذا الهدف بفضل ابتكاراتنا وجهود مزارعينا الذين يعملون بجد لتحقيق ذلك. وباعتبار أن فيكتوريا تمثل عاصمة الأغذية والمشروبات في أستراليا، فإننا نفخر باستعراض منتجات الولاية الفاخرة من خلال المنصة التجارية الأكبر على مستوى العالم لمعرض جلفود.

وتعد الأسواق العالمية، مثل دولة الإمارات العربية المتحدة، بمثابة عنصر أساسي لنجاح قطاعنا الزراعي. وأضافت سيمس: شهدت صادراتنا لمنطقة الشرق الأوسط ارتفاعاً بنسبة 24% خلال العام الماضي، وإن تواجدنا في معرض جلفود يسلط الضوء على مدى التزامنا الراسخ تجاه المنطقة. ويشهد الوفد المشارك في المعرض تواجد 36 من شركات ومصنعي الأغذية والمشروبات في ولاية فيكتوريا.

قمة الابتكار

استناداً إلى مسيرته التي تمتد على مدى ثلاثة عقود، لعب معرض جلفود دور حلقة الوصل في قطاع تجارة الأغذية العالمية من خلال دبي، وستشهد الدورة الجديدة للمعرض تنظيم مجموعة من الأنشطة التفاعلية المصممة خصيصاً لتعزيز دور المعرض كعامل ممكن في إطار رفع مستوى وأهمية منتدى قطاع الأغذية العالمي.

وتستضيف قمة جلفود للابتكارالتي تقام على هامش المعرض الرئيس وتستمر على مدى 3 أيام بعضاً من أبرز الأسماء في القطاع وأهم قادة الفكر وكبار الموزعين لدراسة أحدث التحديات والفرص التي تواجه القطاع عبر مجموعة متنوعة من المؤتمرات والجلسات الحوارية ومنتديات النقاش. ومن ناحية أخرى، ستشهد مسابقة النكهات العالمية قيام نخبة من أمهر الطهاة الحائزين نجوم ميشلان وكبار خبراء الطهي باستعراض مهاراتهم المميزة ضمن مجموعة من العروض وجلسات الطهي الحية والتفاعلية.

وستشهد المسابقة حضور الشيف الأردنية المشهورة منال العالم التي تقدم برامج تلفزيونية متخصصة بالطهي، وذلك إلى جانب مجموعة المواهب الإقليمية التي تسلط الضوء على مختلف الأطباق والنكهات المميزة من حول العالم. وقالت الشيف منال التي تلقب بملكة المطبخ العربي: نحن نستمتع كطهاة بمشاركة ما نكنه من حب وشغف كبيرين للطعام إلى جانب استعراض الاستخدامات المتعددة للأدوات والمكونات التي نستخدمها.

برامج وفعاليات

وتشتمل قائمة البرامج والفعاليات التي تقام على هامش المعرضالذي ينعقد تحت شعار «عالم من التميز. عالم من المأكولات»، على برنامج «تي هاوس» الذي يركز على استعراض أصناف الشاي المتنوعة والفاخرة، مع مجموعة من العروض المميزة والحلقات التعليمية وجلسات التذوق وأساليب تقديم الأطعمة والمشروبات المترافقة وغيرها من الأنشطة المميزة؛ وبرنامج «باربكيو ماسترز» الذي يتضمن مجموعةً من مسابقات الشواء والعروض الحية التي تقدمها نخبة من أشهر الطهاة وخبراء الشواء في الهواء الطلق؛ وبطولة جلفود العالمية للطهي، وهي مسابقة تستمر مدة يوم واحد وتشهد تنافس أربعة فرق تضم أشهر الطهاة على مستوى العالم في التحدي المميز لتحضير مجموعة من الأطباق العالمية. ومن ناحية أخرى، يعد نادي CxO وجهةً اجتماعية حصريةً لأبرز صنّاع القرار في القطاع والمديرين من ذوي الأفكار الابتكارية الطموحة.

تواصل

ومن جانبها، قالت تريكسي لوه ميرماند، نائب الرئيس الأول لإدارة المعارض والفعاليات لدى مركز دبي التجاري العالمي: «يواصل جلفود استقطاب أبرز قادة القطاع وصناع القرار الرئيسين ووجهات توزيع الأغذية الرائدة، حيث يتيح لهم ممارسة الأعمال التجارية والتعارف والتواصل واستكشاف الفرص الجديدة وإجراء الصفقات المجزية واكتساب الأفكار والرؤى حول أحدث الاتجاهات العالمية».

مواعيد

يُعد «جلفود 2019» معرضاً حصرياً للزوار العاملين في مجالات التجارة والأعمال. ويفتح المعرض أبوابه من الساعة 11 صباحاً لغاية 7 مساءً خلال الفترة الممتدة بين 17 إلى 20 فبراير 2018، ومن الساعة 11 صباحاً لغاية الساعة 5 مساءً يوم 21 فبراير 2018.