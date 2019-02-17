2.9 مليار درهم الصادرات الزراعية لفيكتوريا الأسترالية إلى المنطقة العام الماضي

المصدر: دبي- البيان

كشفت حكومة ولاية فيكتوريا عن ارتفاع ملحوظ بنسبة 22% في حجم صادراتها الزراعية إلى الشرق الأوسط في عام 2018، قياساً بالعام السابق، حيث بلغت قيمة الصادرات الزراعية من الولاية الأسترالية 2.9 مليار درهم.

وعلى مدى العقدين الماضيين، نجحت حكومة ولاية فيكتوريا ببناء علاقات تجارية وطيدة مع الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل عام، وتبقى فيكتوريا أكبر مُصدَر للمنتجات الغذائية والألياف في أستراليا. وبلغت صادراتها من هذه المنتجات إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 667.800 طن، حيث وصت القيمة الإجمالية لهذه الصادرات إلى 2.9 مليار درهم في عام 2018. وتعد اللحوم والحبوب ومنتجات الألبان والأغذية المصنعة أعلى صادرات الأغذية من فيكتوريا إلى المنطقة، أظهرت الأغذية المصنعة أهم نمو قياساً بالسنة السابقة.

وتعد الإمارات سوقاً رئيسياً لمنتجات ولاية فيكتوريا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث وصلت قيمتها إلى 870 مليون درهم في عام 2018 وتجاوزت 800 مليون درهم كل عام على مدار السنوات الست الماضية. وشهد قطاع اللحوم أداء قوياً، ما جعل اللحوم عالية الجودة من ولاية فيكتوريا هي أكبر عنصر في هذه التجارة، حيث ارتفعت الواردات من فيكتوريا بنسبة 36%.

وتزور وزيرة الزراعة المعيّنة مؤخراً في حكومة ولاية فيكتوريا، جاكلين سيمز، دبي في أولى مهماتها الدولية خارج الولاية. وتقود سيمز وفداً رفيع المستوى من شركات الأغذية والمشروبات إلى دبي للمشاركة في فعاليات معرض جلفود.

وتطمح حكومة ولاية فيكتوريا الأسترالية لتنمية صادراتها العالمية من المنتجات الغذائية والألياف لتصل إلى 20 مليار دولار أسترالي بحلول عام 2030، وهي على الطريق الصحيح لتحقيق ذلك. ولتعزيز الأنشطة التجارية والاستثمارية في الشرق الأوسط، عيّنت حكومة فيكتوريا جيرارد سيبر مفوضاً جديداً للولاية في الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا بخبرته التي تزيد على 35 عاماً من العمل في أدوار مماثلة.

وخلال أول زيارة دولية رسمية لها إلى المنطقة، اختبرت جاكلين سيمز، الوزيرة الجديدة للزراعة والتنمية الإقليمية والموارد في ولاية فيكتوريا الأسترالية، خلال زيارة إلى متاجر سبينس وشويترامس بدبي، المنتجات الطازجة التي توفرها المتاجر من محاصيل ولاية فيكتوريا.

وانضم جيرارد سيبر، مفوّض ولاية فيكتوريا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا، إلى الوزيرة سيمز في زيارة المتاجر التي توفر منتجات مستوردة من ولاية فيكتوريا. وشكلت زيارة الوزيرة إلى متاجر سبينس وشويترامس في دبي فرصة مميزة للتعرف على المنتجات، التي يتم توريدها من ولاية فيكتوريا وتتوفر طازجة في متاجر دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة.

وتعرض متاجر سبينس حالياً أكثر من 500 منتج بقالة أسترالي، حيث يتم توريد أكثر من 300 منها من ولاية فيكتوريا. وتضم متاجر شويترامس 34 علامة تجارية و323 وحدة حفظ مخزون من صناعة ولاية فيكتوريا. ويتوفر أكثر من 2000 منتج أسترالي في ثماني دول في الشرق الأوسط.