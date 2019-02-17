موانئ دبي العالمية تعمل على زيادة إمدادات المياه في أرض الصومال بنسبة 60 %

المصدر: دبي- البيان

افتتحت «موانئ دبي العالمية» مؤخراً مركزاً جديداً لتوزيع المياه في بربرة في جمهورية أرض الصومال بهدف زيادة إمدادات المياه بنسبة 60%. وجاءت المبادرة الجديدة في إطار المشروع الذي أطلقته موانئ دبي العالمية في جمهورية أرض الصومال عام 2018 لتخفيف المعاناة من جراء الجفاف.

وتبلغ تكلفة المشروع مليون دولار ويتضمن حفر 4 آبار مياه، وبناء بركتين ضحلتين وحوضي مياه، وخزان أسمنتي، بالإضافة إلى خط أنابيب بطول 7 كلم متصل بشبكة إمداد المياه الرئيسة.

وتم بالفعل تسليم 3 آبار إلى بلدية بربرة في حين تم تخصيص البئر الرابعة وبركتين ضحلتين لتوفير مياه الشرب المجانية للسكان المحليين ومواشيهم. علاوة على ذلك، يشمل المشروع الذي يعمل بنظام الطاقة الشمسية الهجينة ومولد رئيس بناء مسجد بالقرب من مركز توزيع المياه.

ويهدف المشروع إلى تخفيف حدة النقص في المياه في بربرة وتوفير مياه الشرب النظيفة للسكان المحليين والمجتمعات الريفية في المنطقة ويعد جزءاً من استراتيجية «موانئ دبي العالمية» للتنمية المستدامة في أرض الصومال وخاصة في ضوء التوقعات لتزايد الحاجة إلى المياه مع النمو المتوقع كنتيجة لاستثمارات «موانىء دبي العالمية» في كلّ من الميناء والمنطقة الاقتصادية الخاصة.

وساهمت موانئ دبي العالمية بتحسين الأداء في ميناء بربرة بنسبة 70% وبزيادة سعة الميناء بنسبة 50 في المائة منذ عام 2017 وتزامن هذا مع التركيز على تطوير الكفاءات المحلية من خلال تدريب أكثر من 2700 من سكان أرض الصومال في عام 2018 وإلحاقهم بدورات تدريبية داخلية وخارجية تعزز من مهاراتهم وترتقي بأدائهم.

وقال سهيل البنا، المدير التنفيذي مدير عام موانئ دبي العالمية الشرق الأوسط وأفريقيا: يعكس هذا المشروع الحيوي التزامنا تطوير المجتمعات التي نعمل ونتواجد فيها في مختلف المناطق حول العالم انطلاقاً من إيماننا بأهمية التنمية المستدامة على كافة الصعد. إننا على ثقة بالأثر الإيجابي لهذا المشروع العام على حياة الناس ليس في أرض الصومال وحسب بل أيضاً في المنطقة ككل ونتطلع إلى مواصلة العمل بشكل وثيق مع الحكومة والمجتمع المحلي في أرض الصومال لتحسين جودة الحياة من خلال مشاريع البنية التحتية الرئيسة ومبادرات الاستدامة.

وتشمل مبادرات «موانئ دبي العالمية» في أرض الصومال تقديم الدعم والتمويل لإحدى عشرة مدرسة وأكاديمية للعلوم البحرية ومستشفيين وعيادة. كما قدمت «موانئ دبي العالمية» 4.5 ملايين ليتر من المياه إلى اللجنة المعنية بملف الجفاف في بربرة في عام 2017 لدعم نحو 15000 أسرة.