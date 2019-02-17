«جست جودز» تستكشف فرص النمو عبر «جلفود»

المصدر: دبي- البيان

أنهت علامة «جست جودز» العالمية استعداداتها للمشاركة في معرض جلفود 2019، حيث تعتزم استكشاف فرص النمو في المنطقة عبر الإمارات. وكانت «جست جودز» قد أطلقت منتجها الأول «جست واتر» في الولايات المتحدة في أكتوبر 2015، حيث حقق حينها نجاحاً كبيراً في أمريكا الشمالية، تبع ذلك توسع إلى المملكة المتحدة في عام 2018. ومن المقرر أن يتم طرح المنتج في أستراليا في مارس 2019.

دعم

وبدعم من «تترا باك»، الشركة المتخصصة في توفير حلول التغليف والتعبئة ومعالجة الأغذية، ستحضر إرا لوفر، الرئيس التنفيذي لشركة «جست جودز»، لاستكشاف فرص الاستثمار في أسواق الإمارات العربية المتحدة والمنطقة، حيث سيكون للشركة منصة رسمية أول مرة في الشرق الأوسط من خلال فعاليات جلفود 2019.

وسيكون منتج «جست واتر» متوافراً في أسواق المنطقة مباشرة بعد معرض جلفود كخطوة استكشافية، حيث ستعتمد الشركة في المستقبل على انتاج وتعبئة المياه محلياً، وهو المبدأ الذي تنتهجه «جست واتر» وفي حال نجاح هذا الاختبار لسوق المنطقة، فإنها ستبدأ بالبحث عن شركاء إنتاج محليين.

انطلاقة

وقالت إرا لوفر: كانت انطلاقتنا مبنية على رؤية واضحة لتأسيس شركة تنتج ما هو أفضل للبيئة والناس ولأجيال المستقبل ولتكون رمزاً لممارسة الأعمال بشكل مستدام وملهم وتمكنا من خلال حلول التعبئة المبتكرة والمستدامة التي توفرها «تترا باك» من تقديم بديل لعبوات المياه البلاستيكية البولي ايثيلين تيريفثاليت ذات الاستعمال الواحد. ومع توسعنا العالمي، ظهرت لنا فرص واعدة في الإمارات، حيث نعمل جنبًا إلى جنب مع الشركاء الرئيسين والعملاء الذين يشكلون دافعاً قوياً للنجاح بقوة في المنطقة. ويغمرنا الحماس لبداية رحلتنا في الإمارات من خلال معرض جلفود 2019.