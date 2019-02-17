«دلتا فود» تسعى لاستقطاب مستثمرين جُدد والدخول في شراكات

المصدر: دبي - البيان

تشارك شركة دلتا للصناعات الغذائية «دلتا فود» في معرض «جلفود 2019»، بغرض استقطاب مستثمرين جدد والدخول في شراكات لتوسعة نطاق انتشارها. كما تركز على الترويج لمنتجاتها التي تشتمل على معجون الطماطم وكاتشب الطماطم والحليب المُبخّر والكريمات المعقمة والصلصة الحارة ومسحوق الحليب الكامل الدسم والشوفان ونشا الذرة والسميد ومسحوق الكاسترد.

وشهدت أعمال «دلتا فود» الحاصلة على شهادة الأيزو (22000)، والتي تتخذ من المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي مقراً لها منذ عام 2012، نمواً كبيراً من حيث خطوط الإنتاج والقوى العاملة والحصة السوقية خلال الأعوام الثلاثة الماضية، بمعدل نمو سنوي بلغ 30%. وعزّزت الشركة أعمالها التصديرية في إطار سعيها لتوسعة انتشار منتجاتها في السوق العالمية، ونجحت في فتح باب التصدير إلى المملكة المتحدة ودول غرب أفريقيا معتمدة على مجموعة من الآلات والمعدات المتطورة من أوروبا والولايات المتحدة والهند لمواكبة الطلبات المتزايدة بسرعة.

وأكد شاراد أناند المدير التنفيذي لـ«دلتا للصناعات الغذائية»: تحرص «دلتا فود» على المشاركة في معرض «جلفود» بوتيرة سنوية باعتباره أحد أهم المعارض الدولية المُتخصّصة، وذلك بهدف الترويج والتعريف بمنتجات الشركة، واستقطاب مستثمرين وعملاء جُدد من مختلف دول العالم، للدخول في شراكات تُعزز انتشار منتجات «دلتا فود» في الأسواق الخارجية، مشيراً إلى أن الشركة تركز خلال هذه المرحلة على السوق الخليجية والعراقية.

كما تسعى الشركة من خلال مشاركتها في المعرض إلى الاطلاع عن قرب على مستجدات تكنولوجيا الغذاء على صعيد الابتكار في التصنيع الغذائي والذكاء الاصطناعي وسبل تعزيز كفاءة التكلفة والاستدامة وسلاسل الإمداد وغيرها من القضايا الحيوية التي يناقشها هذا الحدث المهم. تتطلع «دلتا فود» إلى تسليط الضوء على استثماراتها الجديدة في مجال تصنيع وتصدير العلب والأوعية الحافظة، حيث يُعد مصنع دلتا لإنتاج العلب الأفضل على مستوى دول مجلس التعاون. وقد وصل حجم إنتاج الشركة إلى 30 مليون علبة في الشهر، وتقوم حالياً بتصدير هذه الأوعية إلى السوق الخليجية بالإضافة إلى المملكة المتحدة.

وتبلغ القدرة الإنتاجية للشركة ما يعادل 600 -800 حاوية شهرياً من المنتجات الغذائية. وتتوقع الشركة تحقيق مزيد من النمو في أعمالها خلال عام 2019 وخاصة مع تسارع استعداداتها للمشاركة في «إكسبو دبي 2020».