إعلان الفائزين بمسابقة النسخة الخامسة لبرنامج «انطلاق»

المصدر: دبي- البيان

أعلنت «انطلاق»، الحاضنة المتخصصة بقطاعات الطيران والسياحة والسفر في الإمارات أسماء الفائزين بمسابقة Cohort 5، النسخة الخامسة من برنامجها. وتحظى «انطلاق» بدعم الشركاء الرئيسين الممثلين بكل من «مجموعة طيران الإمارات» وشركة «جنرال إلكتريك» و«دائرة السياحة والتسويق التجاري (دبي للسياحة)».

وتم الإعلان عن فوز «أﭬيندي» و«بونفلايت» و«كارغوناو» و«هوتيل داتا كلاود» من بين 16 مشروعاً ناشئاً مبتكراً وصل إلى القائمة النهائية من كافة أنحاء العالم. وسيحصل كل فريق، بواقع خمسة أعضاء لكل فريق، على جائزة نقدية بقيمة 50 ألف درهم، بالإضافة إلى برنامج إشراف وتدريب مكثف يساعدهم على تطوير أفكارهم. وبالمجمل، استقطبت مسابقة برنامج «Cohort 5» أكثر من 100 مشاركة.

وتولى اختيار الفائزين فريق من المحكّمين من «مجموعة طيران الإمارات» و«جنرال إلكتريك» و«دبي للسياحة»، إضافة إلى خبراء من «مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال» الذي يعد من المراكز الناشئة المتخصصة ويقع ضمن «واحة دبي للسيليكون» التي تستضيف حاضنة «انطلاق». وسيحصل كل فريق على مساحته الخاصة ضمن «مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال» للمشاركة في البرنامج التدريبي الذي سيستمر مدة ثلاثة أشهر، ويختتم بحفل التخرج ويوم العرض في أبريل المقبل.

وقدمت الفرق الأربعة الفائزة أفكاراً مبتكرة تعزز الكفاءة في قطاعات الطيران والسفر والسياحة. ولدى «كارغوناو» حلول تتيح لوكلاء الشحن تجنب العديد من التحديات في سوق الشحن الجوي المعقد؛ وتساعد «هوتيل داتا كلاوج» الفنادق على استعادة السيطرة على المحتوى الوصفي لقنوات الحجز الخاصة بهم؛ وتقدم «بونفلايت» منصة تجزئة رقمية مبتكرة تجمع بين قنوات التوزيع ومعلومات المسافرين لدى شركات الطيران من جهة، والخبرات التشغيلية للأسواق الحرة في المطارات، للارتقاء بتجربة تسوق المسافرين أثناء التنقل؛ أما «أﭬيندي» فتقدم روبوت المحادثة الذي يجيب عن أسئلة المسافرين خلال 10 دقائق، بمعلومات نوعية تم التحقق منها من قبل خبراء محليين.

وتأسست «انطلاق» عام 2016، وتجمع تحت مظلتها رواد الأعمال والطلاب من مختلف أنحاء دولة الإمارات للمشاركة في برنامج الحاضنة المتخصص بقطاعات الطيران والسفر والسياحة. وتدعم «انطلاق» رواد الأعمال الشباب ليكونوا جزءاً من منظومة الابتكار الوطنية، واستقبلت الحاضنة منذ تأسيسها أكثر من 1000 طلب، وشارك أكثر من 80 فريقاً ببرامجها التمهيدية، وحصل 20 فريقاً على آلاف ساعات الإشراف والتدريب من قبل الشركاء الرئيسين ورواد منظومة عمل القطاع.