شراكات لمكافحة التصيد الاحتيالي الإلكتروني للشركات في المنطقة

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة «سكتيغو» لحلول أمن الإنترنت دخولها منطقة الشرق الأوسط من خلال إقامة شراكات مع روّاد في السوق مثل «برودبيتس» و«تشيكسم الاستشارية» و«حيان هورايزونز»، ومن شأن هذه الشراكات تمكين المؤسسات المنطقة من تطوير استراتيجيات الهوية الرقمية الخاصة بها باستخدام حلول أمن الإنترنت من سكتيغو بالإضافة إلى أفضل الخدمات الاستشارية في المجال.

أوضح فيكتور سكولينج، المدير الإقليمي لسكتيغو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا «إن هجمات الاحتيال التي تستهدف البريد الإلكتروني للشركات في تزايد، ففي عام 2018، ارتفع هذا النوع من الهجمات إلى جانب هجمات انتحال الشخصية بنسبة 250 في المئة فيما ارتفعت نسبة التصيّد الاحتيالي الإلكتروني في الشركات بنسبة 70% (إندستري وويك). وتسعى المؤسسات في دول الخليج والأردن جاهدة إلى الحصول على خدمات تشفير البريد إلكتروني وحلول التوقيع الرقمي، التي تحدّ من هذه المخاطر وغيرها. واخترنا شركاءنا الأوائل في الشرق الأوسط لسمعتهم الممتازة والتزامهم بمعالجة تحديات الأمن الإلكتروني الملحّة».

وأعلنت «سكتيغو» مؤخراً عن تحقيق نمو سنوي يزيد على 20%، بما في ذلك زيادة بنسبة 40% تقريباً في مبيعات القنوات السنوية، بفضل الطلب على حلولها المؤسسية التي توفر إدارة مؤتمتة للبنية التحتية للمفاتيح العامة الخاصة بالشهادات العامة والخاصة. كما قامت الشركة مؤخراً بتجديد برنامج شركاء القنوات الخاص بها من خلال تزويد موزعيها بأدوات دعم وموارد تسويق إضافية.

وقال نفيد أحمد مدير شركة «برودبيتس»، وهي شركة أمن إلكتروني تقدم أفضل الخدمات الاستشارية والحلول الأمنية لمؤسسات في الكويت والدول المحيطة، «يمكن أن تكون الشهادات منتهية الصلاحية مكلفة جداً للشركة. ومن خلال خدمة إدارة الشهادات من سكتيغو، نحن نساعد العملاء على منع وقوع الحوادث مثل حادثة انقطاع الاتصال العالمي التي واجهتها شركة إريكسون في ديسمبر، مما أدى إلى مطالبة شركة الاتصالات المتنقلة البريطانية «أو تو» بالملايين كتعويض عن الأضرار التي تكبدتها».

وقال محمد عمر، الاستشاري الرئيسي في شركة «تشيكسم الاستشارية»: «ستساعد ابتكارات شركة سكتيغو، مثلاً «زيرو تاتش إس/‏إم آي إم إي»، الرؤساء التنفيذيين لشؤون المعلوماتية ومدراء تكنولوجيا المعلومات على توفير الوقت والمال من خلال الإدارة الفعالة والكفؤة للأمن الإلكتروني.