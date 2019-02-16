«يورو نيوز»: دبي «مدينة فاضلة» في قلب الصحراء

المصدر: دبي ـ سيد صالح

وصفت شبكة «يورو نيوز» الإخبارية دبي بأنها مدينة تسعى إلى بناء نموذج للمدينة الفاضلة في قلب الصحراء. ونشرت «يورو نيوز» أمس على موقعها الشبكي تقريراً عن الاتجاه المتزايد نحو الاستدامة بوصفها نهجاً باتت دبي تتبناه على نحو لافت خلال السنوات الأخيرة.

جاء التقرير تحت عنوان: «دبي مدينة ذات ضمير: مدينة دبي الفاضلة في الصحراء»، حيث تناول فيه بالتفصيل مشروع «المدينة المستدامة» في دبي.

وذكرت الشبكة في مستهل تقريرها أن دبي معروفة بناطحات السحاب أكثر من اشتهارها بالأنظمة البيئية المتقدمة، إلا أن إحدى مناطقها النائية تحتضن الآن مشروع «المدينة المستدامة»، وهو مجتمع ديناميكي نابض بالحيوية يتبنى نهج الاستدامة.

وأفاد التقرير بأن مشروع «المدينة المستدامة» يقع على بعد أقل من 25 كيلومتراً عن منطقة «داون تاون دبي»، التي كانت صحراء قاحلة حتى سنوات قليلة ماضية. وأضاف أن العدد الإجمالي لسكان المشروع يبلغ نحو 3000 شخص يشغلون بالكامل كل وحداته البالغ عددها 500 فيلا و89 وحدة سكنية.

وأوضح التقرير أن الألواح الشمسية تغطي أسطح كل المنشآت داخل المدينة، بحيث تساعد السكان في إنتاج طاقة تكفي استهلاكهم منها، لتخلق بذلك ما يسمى بمجتمع الصفر الصافي، أي أنه لا يوجد فائض أو عجز في استهلاك الطاقة بالمدينة. وتضمن التقرير مقابلة مع أولا شينو، شريكة في مقهى داخل المدينة، التي قالت: «نحاول أن نكون بقدر الإمكان أصدقاء للبيئة، ولم نجد مكاناً أفضل من «المدينة المستدامة»، كي نعيش فيه نمط الحياة الذي يساعدنا على ذلك.