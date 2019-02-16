موانئ دبي العالمية.. نمو يتجاوز التحديات

المصدر: إعداد – لؤي عبد الله غرافيك: حسام الحوراني

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واصلت موانئ دبي العالمية، تحقيق مستويات نمو ثابتة، على الرغم من التحديات التي تواجه الاقتصادات حول العالم، وتأثيرها في حركة التجارة العالمية.

71.4

مليون حاوية نمطية ناولتها موانئ دبي العالمية عبر محفظة أعمالها 2018

2.9 %

الزيادة في حجم مناولة الحاويات على أساس المقارنة المثلية

15

مليون حاوية نمطية ناولتها الشركة في إقليم الإمارات

36.8

مليون حاوية ناولتها المحطات الموحدة التابعة لموانئ دبي

33.4

مساهمة جافزا وميناء جبل في الناتج المحلي لإمارة دبي

450

ألف وظيفة يوفرها الميناء والمنطقة الحرة في جبل علي، تشكّل 16 % من التوظيف في دبي

42 %

حصة ميناء جبل علي من إجمالي قيمة تجارة دبي الخارجية

97 %

حصة «جافزا» من إجمالي قيمة تجارة المناطق الحرة في دبي